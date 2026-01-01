鄉民認證最頂跨年！免費直播吸25萬人 網友笑喊：救了全台

（記者張芸瑄／綜合報導）全台跨年活動登場，各縣市端出強大卡司迎接新年。由張惠妹（阿妹）領軍的台東跨年晚會因眾多歌手接力演出，成為今年討論度最高的場次之一。包括玖壹壹、葛仲珊、Saya、A-Lin、戴愛玲、持修、范曉萱等多組歌手到場演出，吸引大量觀眾聚集，線上直播同時觀看人數更一度突破25萬，話題度在全台名列前茅。

阿妹今年選擇回到家鄉台東參與跨年活動，10組藝人輪番上台，帶動現場氣氛。由於卡司龐大，加上壓軸天后演出，不少歌迷提前抵達，市區旅宿幾乎全被訂滿。活動在昨（31）日晚間9點前，現場人潮已超過10萬人次，而直播觀看數也快速攀升，被網友形容是今年「人氣最旺」的跨年晚會之一。

在 PTT 上，許多網友比較了各縣市跨年節目後，紛紛留言表示台東的陣容相當亮眼，詢問「是不是 2025 最頂的跨年？」也有鄉民驚訝於卡司密度高、演出連貫性強，認為「大咖怎麼會一組接一組」。相關討論文章接連登上熱門版面，網路熱度明顯提升。

不少網友指出，當阿妹登場時直播瞬間衝上25萬人，形容台東跨年在全台觀看數中「相當突出」。他們認為這場跨年兼具高人氣歌手、經典歌曲與現場熱情，加上主持與節奏安排順暢，使得整體觀看感受佳，被形容為「多年來最有誠意的一場」。

社群上也湧入大批留言，形容演出品質「現場像CD一樣」、「節目沒有拖戲段落」，甚至有人笑稱：「這組卡司居然是免費的？」「對原住民來說，這就是大型豐年祭吧。」不少網友總結表示，今年台東跨年的氣氛與演出強度都令人印象深刻，是今年跨年夜最受矚目的活動之一。

