鄉親快儲水！全台8縣市今停水「最長10小時沒水用」 時間、區域一次看

生活中心／施郁韻報導

今有8縣市停水，居民趕緊提前儲水。（圖／資料照）

根據自來水公司公告指出，今（17）日有8縣市停水，包括桃園市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市，最長時間長達10小時，居民趕緊提前儲水。

【桃園市】

為配合辦理龜山區長慶一街40號旁用戶新舊管連接事宜，將實施停水作業，停水時間今早10時30分起至下午5時30分，共停水7小時。停水區域包括桃園市龜山區長慶一街、長慶二街。

【新竹縣】

為配合辦理新光街226巷新裝斷管連絡實施停水作業，停水時間今日下午1時至4時，共停水3小時。停水區域：新竹縣竹北市新國里、新崙里、新社里、竹義里。

【雲林縣】

為配合辦理光明路段汰換管線工程，將實施停水作業，停水時間今早8時至晚間6時，共停水10小時，雲林縣北港鎮光明路將停水。

【嘉義縣】

為配合辦理嘉義縣民雄鄉豐收村汰換管線工程，將實施停水作業，停水時間為今早8時至下午5時，共停水9小時，下午5時開始恢復供水，不過部分管末端地區，需延遲60分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延。

停水區域包括嘉義縣民雄鄉豐收村好收1之5號至148之6號，豐收牌樓以北，警察局北側水利橋以南，悅氏礦泉水以西，好收72之18號以東，範圍巷弄。

【台南市】

為辦理「安南區長和路二段（安和路－仁愛橋）汰換管線工程」，致轄區內部分地區停水，停水時間今早8時至晚間6時，共停水10小時，晚間6點後恢復供水。

停水區域包括北安路四段（雙號側）、長和路三段（雙號側）、安和路五段（單號側）、北安路四段及五段含巷弄、安和路五段含巷弄、長和路三段含巷弄。

【高雄市】

高雄市林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路，將實施停水作業，停水時間於今早8時至下午4時，共停水8小時。

【屏東縣】

辦理分區計量建置工程埋設水量計，遇豪雨或颱風假順延。屏東縣枋寮鄉人和村、地利村、天時村/中華路以南/臨海路以東/中正大路以北/沿山路一段以西，今早8時30分至下午5時停水。屏東縣枋寮鄉、內寮村/中正大路以北、北勢溪以南，今早8時30分至下午4時停水。

【澎湖縣】

為進行「民生路等汰換管線工程」斷管連接作業，馬公市中正路、中華路、介壽路、信義路、光復路、北辰街、大智街、忠孝路、文光路、文化路、文康街、新村路、明遠路、樹德路、民族路、水源路、治平路，今早9時30分至下午4時30分停水。

台水公司指出，民眾提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。



