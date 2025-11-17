鄉親快儲水！3縣市今起「23小時沒水可用」 時間、影響範圍曝光

生活中心／施郁韻報導

今日有3縣市停水，居民趕緊提前儲水。（圖／資料照）

台灣自來水公司公告，為辦理貢雙所年度高低壓檢測暨900mm超音波式水量計汰換工程，新北市、基隆市及宜蘭縣部分區域今（18）日上午9時起，停水23小時，提醒民眾及早儲水。

停水時間從今日上午9時至19日上午8時，共23小時。停水範圍包含基隆市的中正區中正里、中濱里、中砂里、中船里、信義里、入船里、八斗里、和憲里、平寮里、建國里、德義里、新富里、新豐里、正濱里、正砂里、正義里、正船里、海濱里、真砂里、砂子里、砂灣里、碧砂里、社寮里、義重里、長潭里。

廣告 廣告

基隆市信義區仁壽里、仁義里、孝岡里、孝德里、孝忠里、孝深里、孝賢里、東安里、東明里、義昭里。

新北市瑞芳區的北部濱海公路、南雅路、哩咾路、建基路一段、建基路二段、明里路、機車專用道、洞頂路、海濱路、深澳路、濱二路、瑞八公路、瑞濱端、瑞濱路、瑞濱路一段、籠山路、金水公路、長仁路、鼻頭路、龍山路。深澳里、龍山里。

新北市貢寮區的丁子蘭坑道路、下雙溪街、丹裡街、仁和路、仁愛路、仁義街、保健街、內隆林街、北勢坑街、北部濱海公路、南勢坑街、吉林產業道路、和美街、土地公嶺街、外隆林街、大澳街、學苑街、尖山街、嵩陽街、巫里岸街、延平街、復興街、德心街、惠隆街、文秀坑街、新港街、朝山大道、朝陽街、東興街、桂安街、水返港街、泮宮路、田寮洋街、研海街、福興街、福連街、福隆街、總統路、美灩山街、興隆街、荖寮街、蓬萊街、虎子山街、裕隆街、貢寮街、貢澳公路、遠望坑街、長泰路、長潭街、雞母嶺街、香蘭街、馬崗街、龍洞街、龍門街、龜壽谷街。

宜蘭縣頭城鎮濱海路七段、石城路、蓬萊街。

自來水公司設置加水站，包括貢寮區設置加水站2處：貢寮淨水場、龍洞龍興廟；瑞芳區設置加水站2處，位於瑞濱里活動中心、深澳里活動中心；基隆市設置加水站2處，位於孝德里民會堂、孝忠里民會堂。

更多三立新聞網報導

打到自己人！中國逾49萬張赴日機票取消 專家爆：中國航空衝擊比日本大

台灣入境注意！機場「行李1新規定」嚴格實施 違規最高罰100萬

義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級

15萬顆毒雞蛋9款品牌、溯源碼曝光！流向9縣市 揭芬普尼3大關鍵來源

