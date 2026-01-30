鄉親擠爆三峽老街搶看「胡蘭歐」！93歲嬤坐輪椅親赴現場只為胡瓜

台北市 / 陳麒惟

華視攜手緯來電視網推出的綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲聯手主持，節目內容多元且豐富。從本週開始，「胡蘭歐出任務」單元進行大改版，三位主持人走遍全台的夜市、市場與特色老街，貼近庶民生活的美食現場。在本週（1日）播出最新一集中，「胡蘭歐」來到具有百年歷史的三峽老街，人山人海的鄉親擠得水洩不通，就連高齡93歲的阿嬤也忍受著雙腳不便，坐輪椅親赴現場，足見三位主持人的超高人氣。

本週強檔單元「胡蘭歐出任務」三位主持人與董至成、舒子晨等來賓一同來到老街，挑選最有特色的伴手禮，並與民眾挑戰遊戲。在「鴻運噹頭」的關卡，參賽者需頭戴安全帽與頸枕，將落下的大鐵盆頂出，比拚距離。首位民眾挑戰歐漢聲，沒想到歐弟只將鐵盆頂至腳前，被其他人直嗆「太爛了吧」！然而胡瓜下場比賽時，卻也只將鐵盆頂至腳邊，超漏氣表現讓現場笑翻天，歐弟更是怒嗆「不是說我很爛」！而外型嬌小清秀的牛角麵包老闆娘，卻將鐵盆頂得又高又遠，榮登當天最遠距離，主持人隊更是嚇到秒棄權。





















備受鄉親喜愛的「瓜瓜夜總會」本集卡司陣容強大，邀請金曲歌王翁立友、荒山亮和金曲歌后張秀卿。陳亞蘭自曝自己是翁立友生命中的「第一個女人」！驚人言論讓瓜哥難以置信：「你當初喝多少？」翁立友連忙解釋，他1998年發行的首張專輯中，曾與亞蘭姊合唱情歌。翁立友笑說，當時亞蘭姊行程滿檔，為了讓她及時趕赴錄音室，還曾兼任「泊車小弟」，協助將陳亞蘭的豪車開至停車場，當機械式車格逐漸下降時，他的膀胱卻在上升，怕車子被刮花。幽默言論一出，立刻讓現場笑聲連連，陳亞蘭更直呼當時是「她的高潮」！

八點檔男神陳冠霖也現身開金嗓，好歌喉讓眾人驚嘆不已。陳冠霖表示，剛出道時曾至唱片工作室試音，卻被當時的製作人以「手太大拿麥不好看、唱歌太像張學友」為由打槍。陳冠霖當場清唱〈一路上有你〉，渾厚唱腔讓眾人驚呼真的神似張學友！一旁的歐弟也不甘示弱，加碼模仿同首歌曲，更直接嗆聲「你手太大，去演戲！」另一位金曲歌王荒山亮也首度在節目上與翁立友合唱，更帶來經典布袋戲歌曲，連舞群都以專業cosplay造型登場，氣勢十足；金曲歌后張秀卿也與林姍同台飆唱〈酒矸倘賣無〉，實力唱將齊聚，陣容相當豪華！想掌握更多《週末最強大》的精彩內容，敬請鎖定每週六晚間8點於華視主頻首播，同日晚間10點於中華電信Hami Video上架；此外，每週六晚間6點於緯來綜合台播出，並於同日晚間8點台灣大哥大MyVideo同步更新。

