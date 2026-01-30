鄉親擠爆三峽老街 93歲阿嬤坐輪椅只為看胡瓜

記者周毓洵／臺北報導

華視攜手緯來電視網推出的綜藝節目《週末最強大》，由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲聯手主持，本週「胡蘭歐出任務」單元大改版，3人走進全臺夜市、市場與老街，直接和鄉親面對面互動。本週來到擁有百年歷史的三峽老街，現場人潮擠到水洩不通，甚至有高齡93歲的阿嬤坐著輪椅現身，只為親眼看看胡瓜，超高人氣一覽無遺。

《週末最強大》主持群一到三峽老街立刻引發轟動，不少民眾早早卡位圍觀，「胡蘭歐」3人也與董至成、舒子晨等來賓一起挑戰遊戲、選伴手禮，氣氛熱鬧到不行。其中「鴻運噹頭」關卡笑料百出，參賽者需戴著安全帽與頸枕，把從頭上掉下來的大鐵盆頂出去，比誰最遠。

首位民眾對戰歐漢聲，沒想到鐵盆只被頂到腳前，立刻被虧「太爛了吧」；結果胡瓜親自下場也同樣漏氣，只頂到腳邊，現場笑翻，歐弟馬上回嗆：「不是說我很爛？」反倒是一位外型嬌小的牛角麵包老闆娘，一口氣把鐵盆頂得又高又遠，直接刷新最遠紀錄，嚇得主持人隊秒棄權。

該集「瓜瓜夜總會」卡司同樣豪華，邀請金曲歌王翁立友、荒山亮，以及金曲歌后張秀卿輪番獻唱。陳亞蘭更語出驚人，自曝是翁立友生命中的「第一個女人」，讓胡瓜當場傻眼追問：「你當初喝多少？」翁立友連忙解釋，原來是1998年首張專輯時，曾與亞蘭姊合唱情歌，還爆料自己曾兼任「泊車小弟」，幫忙停亞蘭姊的豪車，過程緊張到膀胱都快失控，笑翻全場。

8點檔男神陳冠霖也驚喜現身大開金嗓，透露當年試音時曾因「手太大、唱歌太像張學友」被打槍，現場清唱「一路上有你」，相似度高到讓眾人驚呼。歐弟也不甘示弱模仿同首歌曲，直接嗆聲：「你手太大，去演戲！」荒山亮則首度與翁立友在節目中合唱，搭配布袋戲風格舞群登場，氣勢滿滿；張秀卿與林姍合唱「酒矸倘賣無」，實力派陣容讓老街瞬間變大型演唱會。

《週末最強大》當中「胡蘭歐出任務」單元，舒子晨（左起）、歐漢聲、胡瓜、陳亞蘭和董至成，一同挑戰最新遊戲關卡。（華視提供）

《週末最強大》當中的「瓜瓜夜總會」單元，邀來金曲歌后張秀卿（右）與林姍同台飆唱。（華視提供）

「瓜瓜夜總會」單元歐漢聲（左起）、胡瓜、翁立友、陳亞蘭。陳亞蘭自曝自己是翁立友生命中的「第一個女人」。（華視提供）