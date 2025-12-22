「鄉逢聖誕 Coming to Township」聖誕晚會 掌聲笑聲下打造湖西專屬節慶夜 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】湖西鄉一年一度的「鄉逢聖誕 Coming to Township」聖誕晚會，於湖西鄉公所二樓禮堂熱鬧舉行，吸引眾多鄉親與遊客攜家帶眷前來參與，現場座無虛席，在音樂、燈光與笑聲交織下，共同度過一個溫馨而充滿節慶氛圍的夜晚。

晚會節目內容豐富多元，邀請龍門國小國樂社、琦琦兒童舞蹈團、成功國小舞蹈隊及幼兒園師生接力演出，透過國樂、舞蹈等形式，展現孩子們的活力與自信，也為會場注入濃厚的聖誕氣息。精彩演出輪番上陣，現場掌聲與歡呼聲不斷，氣氛熱絡。

親子變裝走秀是當晚最受矚目亮點，各式創意造型展現風采，家長觀眾笑聲連連，留下許多溫馨有趣畫面。(圖/湖西鄉公所提供)

湖西鄉長陳振中於晚會中表示，感謝鄉親朋友踴躍到場參與，共同為湖西的聖誕夜增添熱鬧與溫馨。他指出，「鄉逢聖誕 Coming to Township 晚會」不僅是一場節慶表演活動，更是一個讓鄉親相聚、交流情感的重要時刻，期盼未來能持續透過這類文化活動，陪伴鄉親留下更多溫暖而美好的回憶。

活動中特別規劃的親子走秀環節，成為當晚最受矚目的亮點之一。小朋友們以各式創意造型登上舞台，自信展現風采，化身最閃亮的聖誕主角，不僅讓現場家長與觀眾笑聲連連，也留下許多溫馨有趣的畫面。主辦單位同時發送聖誕小提燈，在孩子們手中點亮，也讓整個會場在燈光映照下顯得格外溫暖。

晚會尾聲由老師帶動跳，歡送民眾平安離場，並由工作人員發送聖誕小禮物包，讓孩子們在滿滿祝福中，開心帶著喜悅回家。現場另設有聖誕主題佈置與聖誕老人合影區，不少家庭把握機會拍照留念，為今年的聖誕夜留下珍貴回憶。

湖西鄉公所也表示，感謝所有演出單位、工作人員及熱情參與的民眾，因為大家的投入與支持，讓活動得以圓滿完成。未來也將持續規劃兼具親子互動與在地特色的節慶活動，讓湖西鄉在每個重要節日中，都能成為鄉親共享歡樂與情感交流的溫暖場域。

