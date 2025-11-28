鄉鎮強風特報12月正式上線 以3色燈號示警危險等級

中央氣象署自今年3月起試行將「陸上強風特報」的範圍從縣市擴及鄉鎮，並以「黃、橙、紅」3種不同燈號預警提醒各鄉鎮近2日內的強風等級後，在今天(28日)宣布「陸上強風特報鄉鎮燈號」於12月起正式上線。

台灣一年四季受到不同的天氣系統影響，都可能出現強風，加上各地地形及海陸環境差異，導致同一縣市不同鄉鎮即使在同一時段的風力都有所不同。為此，氣象署自今年3月起，將過去以縣市為範圍發布的「陸上強風特報」試行擴及到鄉鎮，希望以更精細的尺度和「黃、橙、紅」3色燈號提前2天示警不同鄉鎮的強風等級，以利民眾及早做好防風準備。

經過9個月的試辦，氣象署發現每年10月到翌年4月的東北季風盛行時節，台南以北至桃園沿海、北海岸、恆春半島及離島最容易發生平均風6級以上的強風，其中以恆春半島滿州鄉沿海發生頻率最高，一年高達195天；其次是桃園蘆竹沿海，也多達186天。另外，在5至9月也容易受到低壓帶、西南風或西南氣流及颱風影響而出現強風，以今年7月為例，幾乎每天都有強風特報，雲嘉南地區更在丹娜絲颱風登陸前後出現大範圍強風，多處鄉鎮都亮起紅色燈號。

為了提高民眾警覺，氣象預報中心副主任羅雅尹28日宣布「陸上強風特報鄉鎮燈號」將於12月正式上線，以3種燈號警示強度，其中，「黃燈」代表注意、「橙燈」代表警戒、「紅燈」則是危險。她說：『(原音)「黃燈」代表的是平均風會達到6級或者陣風8級以上，一般來說，6級到7級風的時候，大家出門撐雨傘會比較困難一點；那「橙燈」代表的是平均風9級、陣風11級以上，8-9級的時候，有一些東西就會被吹掉下來，10級、11級的風勢更為強勁，就是要盡量避免戶外活動，有一些大型的物品或者路樹等等就有可能被吹斷；那到了「紅燈」就是最危險的，平均風可能達到12級或陣風14級以上，通常達到紅燈，是颱風侵襲或登陸的時候，比較容易達到這種致災性的強風。』

氣象署建議民眾透過氣象署官網、生活氣象App或Facebook「報天氣」粉絲專頁，即時查詢所在鄉鎮市區的強風燈號等級，採取相應的防範行動。