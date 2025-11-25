鄉鎮特色公園再添一處 彰化埤頭LOVE米「樂米公園」完工啟用

彰化縣長王惠美(前)介紹埤頭LOVE米「樂米公園」特色設施。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

為推動「一鄉鎮一特色公園」的施政目標，彰化縣政府選定埤頭鄉合興村縣有地，打造全新主題公園「樂米公園」，二十五日舉行啟用典禮，縣長王惠美表示，公園佔地五百坪，以埤頭鄉知名的台梗九號米發想，取「Love 米」「樂米」為公園名稱，為鄉親再添一處結合文化與遊憩功能的親子同遊新亮點。

王惠美表示，縣府編列一千二百萬元工程經費，打造兼具趣味性與安全性的LOVE米「樂米公園」，這塊土地是縣有的住宅用地，鄰近幼稚園、學校。為了讓地方資產發揮最大效益，縣府決定不出售住宅用地，而是將其打造成適合孩子遊玩及大人休憩的優良場所，希望家長多帶孩子來公園放電，遠離三C，親子關係也會更好。

王惠美指出，公園設置可愛造型的「米寶公仔」讓民眾打卡，還有外型像米倉一樣的「旋轉穀倉」遊具，讓孩子們可以攀爬及旋轉；另外也有吊環、單槓的健身設施，鼓勵鄉親多多運動。主題遊戲場是地景式的稻田堡壘，讓孩子透過繩網攀爬，好好放電。還有適合各年齡層的盪鞦韆、造型搖搖馬、還有翹翹板。此外，樹蔭下的休憩座椅則為家長提供舒適的看顧空間，體現友善的環境設計。

埤頭鄉長杜懿彩表示，樂米公園以埤頭鄉的米為主軸，讓大家知道米的故鄉在埤頭。公園的遊樂設施，不僅孩子可以玩，大人也可以來休閒娛樂，適合全家大小一起共度美好時光。

城觀處表示，縣府日前推出「彰化公園王」打卡抽獎活動，每打卡一座公園就有一次抽獎機會，打卡越多機會越多。