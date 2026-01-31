鄉長感謝19村鐵人村長 攜手打造韌性幸福吉安

為深化基層施政、強化行政效能，吉安鄉公所每年定期召開四次村長暨村幹事業務會報，作為公所與基層治理夥伴的重要溝通平台。今年第一季會議召開，由鄉長游淑貞親自主持，率領各課室所主管，與全鄉十九村村長、村幹事齊聚一堂，盤點施政進度、回應在地需求，凝聚鄉政推動共識（見圖）。

游鄉長於會中感謝村長們長期與公所攜手合作，持續落實「路平、燈亮、水溝通」等基礎建設。她指出，這些看似平凡的日常工程，實則是守護居民安全生活的重要根基。公所團隊將持續把基礎建設做到位，讓鄉親在生活中感受到最直接、最踏實的照顧。

廣告 廣告

在穩固基礎之上，吉安鄉邁向智慧治理的布局。游淑貞表示，繼一一二年推動智慧門牌後，去年三月殯葬管理資訊系統化上線，今年更將導入「AI智慧系統工程」，應用於防救災體系，結合大數據與智慧科技，建構精準預警與即時應變機制，提升整體防救災整備量能，讓科技成為守護鄉親安全的重要力量。

會中，公所針對去（一一四）年第四次會報所列管的三十八項提案及四項臨時提案，合計四十二案，說明辦理進度與具體成效；同時也受理本次會議提出的二十四項新提案及多項臨時動議。村長們踴躍發言，反映在地民意，內容涵蓋新建房舍施工，其施工廢棄物未確實清除導致水溝淤積、道路鋪面改善、紅綠燈號誌增設，以及社區髒亂熱點研議裝設監測錄影設備等，皆與居民生活品質息息相關。

對此，游淑貞鄉長指示各項提案將依安全性與急迫性分級處理，並由公所協力縣府及中央相關單位合作推動，確保服務不留死角。若各村有行動式監測錄影設備需求，公所可統一辦理招標採購，並呼籲鄉親共同維護社區環境整潔。

會議最後，游鄉長指出，吉安鄉在籍人口已逾八萬三千人，但公務人力編制仍以五人口級距計算，導致人力較相鄰的花蓮市短少百餘人；全鄉十九個村，平均每位村長服務人口數相當於二.五個里，基層負擔沉重。「鐵人鄉長」向同樣承擔超額工作量的所有村長們表達敬佩與感謝。而展望新的一年，鋼鐵團隊將持續攜手「鐵人村長們」共推鄉政，讓吉安鄉以紮實建設、AI智慧科技與溫暖行政服務，穩健邁向「幸福共榮、適性宜居」的智慧韌性鄉城。