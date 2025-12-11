鄉長游淑貞偕代表會現勘仁里市場隔熱工程 完成市場設施改善升級

吉安鄉仁里公有市場乘載著鄉親近一甲子的生活記憶與濃濃人情味，然而在盛夏時節，市場環境悶熱、雨聲嘈雜的情況成為攤商與採買民眾的共同困擾。

在歷經近一個半月的工程施作，仁里市場的「屋頂隔熱改善工程」已於十一月底竣工，鄉長游淑貞率領公所團隊，偕同代表會主席邱美雲、副主席黃金發及代表們、仁里村長范國昌前往市場現勘，逐一檢視施工成果，確保每項設施皆能貼近鄉親需求、全面升級到位。

本次隔熱改善工程總經費四七0萬元，其中縣府補助三五0萬元，議員黃馨、林源富各挹注六十萬元。建設課長吳印浴針對改善工程做一簡報說明，本次改善工程於原屋頂覆以複層式彩鋼板，解決下雨時噪音問題、提升隔熱效果與改善漏水；並增設十八座新式通風器，讓環境更涼爽舒適（見圖）。攤販江小姐開心分享：「不只我們做生意舒服多了，下雨時客人也不會被吵得心煩，真的差很多！」

仁里市場自治會長陳家琪表示，非常感謝縣府和鄉公所、代表會看見攤商們的需求，此次改善真的幫了大忙，下雨的時候民眾採買時再也不會受到噪音干擾，排水問題也得到解決；代表會主席邱美雲則帶領代表團隊指出，仁里市場蘊含著濃厚人情味，經過此次硬體設備改善，希望能讓每一個來到這裡採買的民眾會覺得賓至如歸。

游淑貞鄉長表示，協助市場環境改善升級與經營優化，公所責無旁貸。此次工程能順利完成，要感謝縣府以及議員們的大力支持，讓公所得以打造更舒適、安心的市場購物環境。她也強調，未來公所團隊將持續與市場管理委員會保持密切聯繫，致力以貼心、周到的服務精神推動環境升級，吸引更多人潮，提高市場購買力。

吉安鄉公所除了積極推動市場環境改善，月前也因應非洲豬瘟疫情進行市場全面清消、租金減徵及半價配套等措施，用心打造讓鄉親幸福有感的政策。未來公所將持續作為執行者，回應民眾需求，打造更安全、更便利的市場環境，共創幸福、共榮、永續的樂活吉安鄉城。