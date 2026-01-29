鄉長游淑貞感謝慈恩竑基金會善行義舉 認養路燈照亮吉安幸福路

點亮一盞平安燈，照亮吉安幸福路！花蓮縣慈恩竑文化藝術基金會力挺吉安鄉建設推展，發起路燈認養行動，認養吉安鄉內路燈一三二盞，為鄉親點亮平安回家的夜路。

鄉長游淑貞致贈感謝狀給董事長胡毓恩及其團隊，感佩慈恩竑基金會不僅深耕文化藝術推廣，更將這份對美的堅持轉化為對社區安全的實質守護，與公所攜手共構安全、溫暖的交通路網（見圖）。

基金會董事長胡毓恩表示，慈恩竑文化藝術基金會是一個結合文化藝術與公益精神的團體，成員們長期關注地方發展與社會需求。今年初於會議中，基金會即提案希望能為花蓮做一件實際、有感的公益行動，最終決議發起路燈認養計畫，並獲得全體成員熱烈響應。

胡毓恩指出，近年花蓮歷經多次考驗，因此成員們更希望能為自己家鄉盡一份心力。原先規劃認養花蓮市與吉安鄉共二00盞路燈，在董監事與委員踴躍支持下，最終擴大為兩地各一三二盞、合計二六四盞路燈，盼能以如同父母般「慈恩」的情感，為用路人與鄉親帶來安全與撫慰，也誠摯邀請社會各界一同加入認養行列，為花蓮多行善事。

鄉長游淑貞說，吉安鄉戶籍人口約八萬三千餘人，實際居住人口近十萬人，全鄉路燈數量高達一萬二千餘盞，每年電費與維護經費超過二千萬元，對鄉庫財政是一筆龐大負擔。她由衷感謝慈恩竑文化藝術基金會的善行義舉，一三二盞路燈象徵著一三二份平安祝福，照亮用路人與行人的回家路。

吉安鄉公所路燈認養計畫持續開放中，每盞認養費用為一,000元。感謝麥當勞董事長楊政道加碼支持，凡認養一盞即贈送麥當勞美味單品分享券一張，藉此鼓勵更多企業、社團及鄉親共同行善。游淑貞呼籲，無論金額多寡，每一盞愛心路燈都能照亮人間祥和大愛，歡迎有意願的民眾洽詢038523126轉建設課，共同守護每條平安回家的夜路。