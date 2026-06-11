鄉長游淑貞打造鬱金香公園樂活新生命 規劃槌球場辦理盃賽串聯農產行銷

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曾經是一片沉寂閒置的土地，如今綠意盎然、人聲洋溢。位於吉安鄉的鬱金香公園，在鄉長游淑貞創意巧思和鄉公所積極推動環境活化下，完成了一場美麗蛻變，不僅成為鄉親休閒散步、耕種交流的好去處，更增設六座槌球場，讓長者與鄉親在家門口就能享受運動樂趣，為社區注入滿滿活力。

這片土地的改變，來自一份對家園的用心。鄉長游淑貞透過多方溝通協調，成功取得土地六年無償使用權，將原本荒蕪空間規劃為兼具快樂農園、果樹認養及城堡花棚景觀的多元場域。從雜草叢生到花木扶疏，從人煙稀少到歡聲笑語，鬱金香公園逐漸成為鄉親共享的幸福空間。

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吉安鄉鬱金香公園規劃為有機農園，自啟用以來深受民眾喜愛，園區內共規劃五二二畦種植區，提供年滿六十五歲以上長者免費認養耕種；果樹區種植一00棵芭樂樹，開放鄉親認養獲得很好的照顧果實累累纍纍。許多鄉親在這裡播種耕種，也播下情誼共享豐收的喜悅，讓公園成為凝聚社區情感的重要據點。

為展現活化成果，吉安鄉公所攜手吉安鄉民代表會及花蓮縣吉安鄉槌球協會，共同舉辦「一一五年度鄉長盃槌球錦標賽暨農業推廣活動」。這場賽事不僅是鬱金香公園轉型後的首場大型運動活動，更吸引來自基隆、宜蘭、臺東及花蓮等地三十支隊伍、超過二00位選手熱情參與。

清晨的球場上，選手們揮桿競技、以球會友；場邊則飄散著濃濃人情味（見圖）。許多外縣市選手紛紛讚嘆，花蓮不只有好山好水，吉安更在游鄉長的細心規劃下，營造許多完善舒適的運動環境，是十分適合高齡樂活的友善城市。而透過賽事交流，也會讓更多人看見吉安推動全民運動與健康生活的成果。

此次活動另一項亮點，則是結合農業推廣與地方行銷。藉由賽事帶來的人潮，讓外地選手與家屬有機會認識吉安優質農特產品，感受在地產業魅力。運動與農業相互串聯，不僅活絡地方經濟，也展現花蓮多元發展的創新能量。

從一片閒置荒地到綠意盎然的幸福園地，鬱金香公園的蛻變凝聚了地主無償提供土地的善意，以及鄉民代表會與各界共同投入的心力。鄉長游淑貞秉持打造宜居家園的理念，持續推動環境優化與場域活化工作，善用花蓮得天獨厚的自然條件，規劃兼具休閒、運動與農業特色的公共空間。更期待未來能進一步串聯地方產業、觀光與社區資源，讓更多人在綠意與歡笑中認識吉安、走進吉安，感受土地與人情交織而成的獨特魅力，共同朝向幸福宜居、健康永續的願景邁進。