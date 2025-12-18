鄉長游淑貞持續關懷災民生活不停歇 整合善款添禦寒物資馳援光復

近日氣溫驟降、寒風凜冽的冬天到來，然而在光復鄉有一股跨越鄉鎮的溫暖力量持續湧現。吉安鄉長游淑貞率領「愛心鋼鐵團隊」，滿載社會各界捐贈的對流式電暖器與保暖物資，再度親赴光復鄉，親手將溫暖送到阿陶莫部落洪災災民手中，讓仍在重建家園路上的鄉親，在寒冬中感受到被惦記、被陪伴的力量。

自0九二三洪災發生以來，游淑貞鄉長與吉安鄉公所團隊始終掛心光復鄉的災後狀況。有感於「同島一命、全縣一家人」的生命共體感，游鄉長至今已深入災區超過二十餘趟。此次針對受災嚴重的五十八戶居民，整合社會愛心籌措了對流式電暖器，以及撿好康社團捐贈的毛帽與脖圍，她與善心捐贈單位天上王母娘娘台北惠安堂副堂主李采娟，在光復鄉代會副主席吳依臻及在地協力相關人員陪同下，親手遞上保暖物資（見圖），叮嚀：「天氣冷了，一定要照顧好身體，我們都在身邊。」，溫暖話語讓不少居民紅了眼眶。

鄉長游淑貞表示，「我們送的不只是物資，而是一份又一份的勇氣與陪伴。」，每一項物資都是社會大眾託付的善意，吉安鄉公所作為「愛心轉運站」，責無旁貸要用最快速度、最到位的方式，把社會暖流帶到最需要的地方，以不辜負每一份善心。也特別感謝來自海內外的善心團體、個人捐助，以及投入災後清理與重建的「鏟子超人」、在地志工與民力，正是這股集體力量，撐起災後重生的希望。

陪同發放物資的光復鄉代會副主席吳依臻，代表受惠鄉民表達誠摯感謝，指出這份持續不間斷的關懷與陪伴，對災民而言格外珍貴。現場可見鄉親推著曾用來清運淤泥的獨輪斗車，笑著協助鄰居領取物資；還有年過七旬的長輩緊握游鄉長的手，如同家人般話家常，溫馨畫面令人動容。受惠鄉親對這份「無分你我、跨鄉鎮馳援」深受感動，紛紛表示，這份寒冬中的關懷，讓他們更有信心面對未來的挑戰。

游淑貞鄉長強調，光復鄉的重建不只是短期救助，更是長期的經濟復甦與產業振興課題，未來仍需中央、縣府與地方攜手合作。吉安鄉公所將持續凝聚社會愛心量能，牽起善緣、串連大愛，陪伴光復一步步站穩腳步。希望這份源源不絕的溫情，能陪著鄉親度過寒冬，迎向重建後更堅韌、更溫馨的家園。