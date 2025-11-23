鄉長游淑貞盼美麗海岸共護環境永續 宣導漂流木撿拾再造利用創新意

吉安鄉化仁海堤是許多鄉親與遊客喜愛的休憩選擇，但去年遇多次颱風侵襲，造成花蓮溪出海口大量漂流木堆積海岸線沙灘，不僅影響海岸觀瞻且暗藏危機，鄉長游淑貞多次會同相關維管單位會勘，共商河岸清淤及漂流木解決辦法（見圖）。

日前，吉安鄉公所接獲花蓮縣政府公告「漂流木開放撿拾範圍與時限」，鄉長游淑貞協助宣導可進行合法撿拾之外，更鼓勵有效運用原木創作藝品，將漂流木多元使用，讓海岸漂流木撿拾再創精彩美學。

游淑貞鄉長回顧去年「康芮」颱風，大量漂流木堆積海灘長達半年，曾發生民眾燃燒取暖引發火警的憾事。為預防類似情況，當時針對港口往南的南濱段，以及從鹽寮至化仁海堤頭、吉安溪出海口段，屬於吉安鄉範圍的海灘，她即與水利署第九河川分署、農業部林業及自然保育署花蓮分署、國有財產署北區分署花蓮辦事處、花蓮縣政府及鄉公所相關人員進行會勘，凝聚共識，共啟維護海岸場域潔淨。

此次因應鳳凰颱風造成河岸或海灘等區域漂流木堆積，公告開放撿拾的區域，包括：和平溪(不含和平工業區專用港)以南至和仁卡南橋間之海灘、崇德隧道口至奇萊鼻海岸景觀區(不含花蓮港)間之海灘、美崙溪出海口至台東縣界之海灘(岸)、石梯漁港、縣管河川、花蓮縣中央管河川（包含花蓮溪水系十一條主支流及秀姑巒溪水系二十六條主支流的國有林外之區域），以及農業部林業及自然保育署花蓮分署南華工作站轄管的十六筆，含福德段546-5、546-6地號、東昌段629、562、429地號，海濱段852、283、240、239地號，山嶺段90、89、78、70、47、46、1地號；還有玉里工作站轄管的編號二六0五保安林-豐濱鄉長虹段八一七地號。

游淑貞也不忘叮嚀鄉親，若撿到具有國有、公有、私有註記、烙印的漂流木，須通報維管單位：農業部林業及自然保育署花蓮分署新城工作站（電話：03-8611002）、南華工作站（03-8527526）、萬榮工作站（03-8751704）、玉里工作站（03-8885450）、花蓮縣政府（03-8233689），同時留意撿拾過程的人身安全。

公告中仍受限現行法規，目前尚禁止使用機具或電鋸現場切割大型漂流木，民眾僅能撿拾「人力可抬走」的體積；但可使用小型車輛行駛於河川水防道路或便道協助搬運。她也鼓勵鄉親，將大自然贈與的漂流木賦予新的生命，製作成實用家具或具創意的藝術作品，為環境永續再創新意。