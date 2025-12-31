鄉長游淑貞籲請農友響應農糧產業轉型 踴躍申辦休耕轉作獎勵及農務福利

吉安鄉公所為維護吉安鄉有限農地資源、促進地方特色作物升級並確保農業永續經營，全力配合行政院農業部農糧署推動「農糧產業調整與轉型計畫」，以獎勵方式鼓勵農民採行休耕轉作、契作特色作物及友善耕作。

游淑貞鄉長提醒農友，即日起把握「一一五年第一次耕作措施補申報作業」，自一一五年一月二日至二月六日止，可前往農業課辦理轉作契作（地方特色作物）、生產環境維護措施，以及自行復耕種植登記等相關申報事宜。

今年度持續推動「綠色環境給付計畫」，農友參與踴躍。統計一一四年度吉安鄉共一五四五農戶申請、申辦總面積達一一0七.八公頃。其中包括：休耕一五一.七八公頃、轉作七一七.一九公頃、契作五一.六三公頃、自行復耕一八七.二公頃；轉契作作物分布中，以龍鬚菜一九一.二八公頃最為廣泛，其次為水稻一二八.0三公頃、食用玉米一0九.五九公頃、芋頭八六.四四公頃、韭菜三十.三六公頃等，展現地方特色農業的多元風貌。

鄉長游淑貞說明，鄉公所近年積極開創農務福利政策，包含全額補助農民職災保險、成立農業發展推動諮詢委員會、農業資材補助等措施，並與吉安鄉農會攜手合作，持續強化農業安全網，讓農友種得安心、耕得放心。並呼籲農民善用政策資源，特別是休耕轉作獎勵金申請期間務必留意，把握機會提升生產效益，共同為農地創造更高的友善價值與永續效益。

依全國統一措施，每年一月及七月受理休耕轉作申請。本次一一五年第一期「農糧產業調整與轉型計畫」申報期間，鄉公所提醒農友備妥以下文件至農業課辦理：身分證明文件、土地所有權狀或近三個月內土地登記謄本、私章及申請本人帳戶資料（見圖）。

若土地所有權並非本人、配偶或直系二親等內親屬，須另檢附委託經營契約書；申報自行復耕為苗圃者，需檢附苗業登記證或相關約定及銷售證明；承租公有地、耕地三七五租約或其他規定須自任耕作者，亦需由承租人親自申報。提醒農友如有疑問，可來電洽詢農業課承辦人，電話：(03)8523126分機139，將有專人協助。