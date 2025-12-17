鄉長游淑貞視察慈雲山4項工程

吉安鄉慈雲山肩負花蓮縣北區六個鄉鎮市的火化喪葬禮儀服務，吉安鄉公所致力建設安全友善到位的服務品質，規劃全方位推動殯葬生命禮儀完善。

昨（十七）日鄉長游淑貞偕公所團隊，與代表會副主席黃金發、代表高德安、劉靜文和楊靖妍前往慈雲山懷恩園區會勘四項工程，包含慈雲山公墓納骨牆建置、園區水污染防治、火化場柴油發電機增設及無障礙友善廁所改善等，加總經費逾一億元的重要建設。游鄉長感謝中央、縣、鄉協力做好必要性建設，感謝代表會支持自籌款預算，吉安團隊定持續優化生命園區服務，守護慎終追遠以圓滿人生路。

建設課長吳浴印針對殯葬禮儀園區建設升級工程做一簡報說明，慈雲山公墓增設納骨牆計畫自去年十一月開工，總經費9,400萬元（花東基金7,560萬元、自籌1,840萬元），預計明年底完工。工程規劃設置二十三座納骨牆，新增四六一0格櫃位，採中式與西式櫃體並行，兼顧不同禮儀需求配套；同步增設壓花地坪、扶手欄杆與無障礙坡道，更新停車空間、辦理綠美化並設置滯洪池，以提升動線順暢與防災韌性。

園區另三項工程含括水污染防治改善，經費137萬7,000元於近期完工後檢視，透過相關工法改善周邊設施，可降低油箱底層或管線滲漏造成地表污染風險。火化場柴油發電機增設工程於十二月初開工，經費426萬9,720元，預計明年四月完工，將增設柴油發電機組、ATS配電箱等，確保斷電時仍能穩定供電、避免設備受損，維持火化禮儀服務不中斷。另火化場公用廁所改善工程已於今年十月開工，總經費88萬元，預計明年一月底完工，將改善原先空間狹窄、陰暗及動線受阻問題，並順應性別友善趨勢，打造更舒適安心的無障礙如廁環境。

游淑貞鄉長強調，公部門推動建設服務不僅要便捷到位，更要兼顧生命禮儀圓滿與經費運用務實，讓每一分資源都用在最需要之處，落實鄉親日日可見、幸福有感的政策。吉安鄉公所將持續以民眾需求為依歸，穩健推進建設與維護工作，打造更安全、便利、貼近人心的園區服務設施，攜手共創幸福、共榮、永續的樂活吉安。