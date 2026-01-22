鄉長游淑貞親送賀節禮關懷吉安獨居長輩 守護建構完善銀髮照護關懷網絡

農曆春節將至，為讓鄉內長輩感受濃濃年節溫暖，吉安鄉公所全面啟動歲末關懷行動。

親送祝福、溫暖長輩心！鄉長游淑貞關心獨居長輩的生活起居，特別準備實用貼心的年節禮品，關懷鄉內180位獨居老人及40位65歲以上關懷戶。游淑貞鄉長偕同東昌村長魏錦添、宜昌村長黃志源及公所團隊，親自前往83歲的賴奶奶與82歲的劉奶奶家中訪視（見圖），親切詢問生活近況，讓長輩在寒冬中感受到如家人般的溫馨關懷。

游淑貞鄉長首站來到東昌村，探視早年服務於教育界、退休於宜昌國小的賴奶奶。慰問過程中，游鄉長細心關心賴奶奶的日常生活與健康情形，並鼓勵她多到社區關懷據點參與活動，與鄰里互動交流、豐富生活。賴奶奶也分享，村幹事時常前來關心，讓她倍感溫暖，並對游鄉長特地到訪表達由衷感謝。

居住於宜昌村的劉奶奶見到鄉長親自到訪，神情愉悅，與游鄉長閒話家常。在場還有劉奶奶的先生，高齡89歲，也是這次光復救災的鏟子超人，現場他分享自己前往光復協助救災、連續五天投入清理工作的經驗，讓在場人員連連驚呼，對其體力與熱心深表敬佩。

游淑貞鄉長與公所團隊、各村鄰長及巡守隊會主動留意、掌握獨居長輩的生活與健康狀況。於每年春節前夕，鄉長游淑貞皆會率領團隊走訪社區，親自為長者送上精心挑選的賀年禮物，致力建構完善的在地照顧支持體系。公所此次特別挑選「可微波保鮮盒組」作為賀禮，方便長輩保存食物與加熱食用，從生活細節出發，貼心回應長輩實際需求。

鄉長游淑貞表示，關心了解長輩們的需求與心聲，是推展社會福利的重點項目，鄉公所除了確保長輩的經濟及安全，持續核發既有補助外，更透過結合社區照顧關懷據點及民間團體力量，公私協力，共構全面性、主動性的關懷服務，使長者獲得周全的社會照護。她感性地說，長輩的健康是子孫的福氣，希望長輩們都能夠康強逢吉、增福添壽，也期望鄉親們在工作忙碌之餘，記得留些時間陪伴家中長輩同享天倫、及時行孝，讓家人常相伴、親情永相隨。