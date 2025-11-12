鄉長游淑貞赴國風國中貼紅榜、頒獎教練陳廖霞、選手陳哲洋勇奪亞洲佳績

花蓮縣體育人才輩出，而吉安鄉公所更具行動力支持教育和各項賽能鼓勵發展。

鄉長游游淑貞前往國風國中，親自為跆拳道隊榮獲國際賽殊榮的教練與選手貼紅榜賀捷，並頒發績優獎勵金表揚（見圖）。跆拳隊教練陳廖霞榮獲「二0二五雙北世界壯年運動會」跆拳道個人品勢第一名。八年級選手陳哲洋則在「二0二五亞洲青少年跆拳道品勢錦標賽」團體賽奪下第三名佳績。校長劉文彥、學務主任高宏忠及跆拳道隊九位隊員共同見證榮耀時刻，現場氣氛溫馨熱烈。

鄉長游淑貞親蒞臨國風國中跆拳道隊，並頒發三000元獎勵金陳廖霞教練、五000元陳哲洋選手，肯定他們長期努力與自我突破的精神。她表示，每次得知孩子們的捷報都十分欣慰，感謝校長及教練群長期用心投入教育與培訓，讓孩子在多元藝能中展現光芒。校長劉文彥特別感謝鄉長親臨勉勵，讓學生倍感振奮與榮耀。

跆拳道隊教練陳廖霞曾為國手，長年代表台灣征戰國際賽場，並多次擔任國家隊教練。去年於「二0二四世界盃跆拳道品勢錦標賽」奪銅，今年更在世壯運奪金，再度為國爭光。她表示，感謝游淑貞鄉長及公所長期對體育運動的重視與支持，並期勉學生們以堅定意志和勤奮練習，勇敢登上國際舞台。

選手陳哲洋自幼兒園中班開始練習跆拳道，十年如一日地堅持訓練。面對全台百位菁英的激烈競爭，他從淘汰賽一路闖進決賽，最終脫穎而出入選國家代表隊，並於亞洲青少年賽奪下團體第三名。他提到，跆拳道讓他學會面對壓力與挑戰，也感謝「鐵人鄉長阿姨」前來鼓勵，讓他更有信心挑戰鐵人般實力。

游淑貞鄉長表示，陳廖霞教練以行動展現教育最真實的身教，展現永不放棄的精神與毅力，是學生們最好的榜樣。期勉國風學子持續勇於挑戰、追求卓越，吉安鄉公所也將持續支持各項體育發展，讓更多優秀選手走向更高榮耀的舞台，為花蓮爭光。