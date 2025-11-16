鄉長游淑貞邀中華文創藝術公益協會 為吉安鄉兒少性剝削防治宣導

擁有數十年教育經驗的吉安鄉長游淑貞，特別重視社會教育啟迪亦高度關注近年網路兒少性剝削問題。

所謂預防重於治療，有感預防性宣導的重要性，因此吉安鄉公所再度攜手中華文創藝術公益協會，分別於鄉內吉安國小、化仁國小舉辦兩場「定義自己的勇氣，終結惡狼的詭計～兒少性剝削防治宣導活動」，透過舞台劇與有獎徵答，向學童傳遞「保護隱私、拒絕誘惑、勇敢求助」三大觀念。游淑貞鄉長前往化仁國小與校長邱忠信陪同近百名學童觀賞演出，期盼以寓教於樂的方式協助孩子建立正確的性平觀念與身體自主性（見圖）。

舞台劇以真實案例改編，將學童可能面臨的網路交友陷阱轉化為情境故事，讓原本抽象的網路風險更具體、更容易理解。演員們以活潑肢體與幽默對話，引導孩子在輕鬆氛圍中學習重要觀念；互動環節更掀起熱烈參與，學童踴躍舉手分享正確做法，將安全意識內化為具體行動。

宣導內容強調「三不四要」的重要性：「三不」是不拍、不留、不傳私密照片；「四要」則是當照片遭外流，要截圖、要求助、要報警、要協助平台移除。透過清楚易懂的口訣，協助學童掌握自我保護技巧，讓孩子明白若遇到危險，應勇敢向父母或師長求助，而不是獨自承受或聽從加害者的指示。

中華文創藝術公益協會指出，隨著網路與社群媒體使用普及，網路冒名交友、偷拍威脅與性別刻板印象等問題愈加複雜。承游鄉長邀約到吉安鄉展演，也是協會在花蓮縣唯一場的鄉鎮演出，願透過宣導協助孩子們建立性別友善觀念與媒體素養，降低不當被利用的風險，以培養面對可疑情況時的判斷能力，進而保護自身隱私與安全。

化仁國小校長邱忠信表示，此類課程對孩子十分重要，不但實用，也能有效提升學童對身體界線與網路風險的認知；同時感謝長期關心教育的鄉長阿姨親臨現場，為孩子加油打氣與鼓舞。

鄉長游淑貞在活動中勉勵孩子，遇到讓你不舒服或困擾的事，一定要勇敢說出來；若發現身旁同學可能有危險，也要主動告訴老師，必互相照顧。並再次強調，在網路風險快速變化的時代，建立孩子的媒體素養與安全保護意識刻不容緩。

吉安鄉公所結合學校與民間團體力量共構安全，從現場教學、家庭教育至社區宣導多管齊下，建立生活安全、友善學習防護網，讓每位孩子都能在充滿安全守護的環境中平安快樂與成長。