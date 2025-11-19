鄉長游淑貞關心光復受災吉安鄉民 偕代表會至災區捐贈壹萬元救助金

吉安鄉為永續社會照護工作到位，積極串連社會善緣支援受災民眾，鄉長游淑貞近日再度啟動跨鄉協助行動力，親率愛心團隊前往光復災區，關懷此次洪災中遭逢生計重創、卻因補助規範限制而成為「邊緣戶」的吉安鄉民。

鄉長游淑貞整合社會善心資源，在鄉民代表會主席及代表們的陪同下，針對設籍吉安鄉卻在光復當地營生的十四戶受災鄉民（見圖），每戶發放一萬元慰問金，盼在光復艱難時刻，戶籍地的吉安鄉帶來意外驚喜的慰問和鼓勵。

此次洪災造成光復鄉多處地區房屋淹水，屋內物品與生財器具損毀嚴重。吉安鋼鐵團隊於災後多次率隊前往關心受災家戶，從物資支援到實際慰問，全力以行動陪伴災民。近期更接獲鄉長信箱內鄉親反映，部分吉安鄉民長期在光復經營小生意「顧生活」，卻因資格門檻無法申請公部門補助，面對未來頓生徬徨。

游淑貞鄉長深感不捨，立即指示社會課清查名冊、了解受災狀況，並整合善緣善款，以最直接的方式提供支持。慰問行動中，游鄉長偕同主席邱美雲、副主席黃金發及姜景文、劉靜文、楊靖妍、高德安、林志忠、詹益萬、黃登科等多位代表，以及村長們與公所同仁，溫情關懷受災鄉民。鄉親們見到鄉長與代表們風塵僕僕親自送暖，紛紛紅著眼眶緊握鄉長雙手，道出心中的無助與感謝。游鄉長以溫暖擁抱和具體行動回應鄉民：「你們的心聲我聽見了！」，「我在這裡陪你們！」現場氣氛溫馨。

這次針對在光復為家計打拚的受災吉安鄉民，代表與村長們及公所團隊懷抱著關心家人的心情奔赴，邱美雲主席表示，天災不可預測，光復鄉發生洪災非大家所願，但感佩都能堅忍勇敢面對、自力復原，她和游鄉長還有所有代表們誠摯企盼光復鄉在多方協助下，早日恢復家園生機。

鄉長游淑貞表示，感謝吉安鄉民代表會持續支持公所團隊，不辭辛勞馳援災區。她強調，此次援助不只是慰問金，更象徵「同鄉同心」的團結與扶持。每一分善款、每一次陪伴，都來自社會最溫暖的力量。吉安鄉公所也將持續扮演整合善愛的橋梁，讓溫暖不間斷、讓希望不熄滅，陪伴受災鄉親勇敢度過難關，共同祈祝：早日重建幸福和安定生活。