鄉長游淑貞陪吉安鄉役男抽籤 勉勵青年勇敢承擔軍旅報效國家

吉安鄉公所在親民堂辦理一一五年一月份役男軍種兵科入營順序抽籤作業，本次共有四十九名役男參與，分配名額為陸軍四十六名、海軍陸戰隊三名。

抽籤現場氣氛既期待又緊張，役男們依序上台完成抽籤（見圖），也有部分役男由家屬或公所人員代為抽籤。鄉長游淑貞親臨現場為役男們加油打氣，並準備實用精美的貼心小禮，為即將踏上軍旅生涯的青年們獻上最誠摯的祝福。

本次抽籤活動由花蓮縣政府兵役科到場督導，吉安鄉公所事前妥善規劃流程，所有細節周到完善。抽籤現場，兩名由家屬代抽的役男接連抽中海軍陸戰隊，引起現場一陣驚呼與掌聲，讓尚未抽籤的役男們稍稍鬆了一口氣。游淑貞鄉長也不時親切地關懷役男心情，勉勵大家以平常心面對結果，勇敢迎接即將到來的軍旅生活。

廣告 廣告

花蓮縣軍人服務站站長黃鍾昌到場向役男宣導入營前相關注意事項，協助役男做好準備。黃站長表示，隨著兵役制度調整，不管抽到陸軍或海軍陸戰隊都是很好的，希望役男們能保持健康自然的心態；軍人服務站是役男與家屬的後盾，若有任何疑問都可隨時尋求協助，讓「役男安心、家屬放心」。

鄉長游淑貞表示，勇於承擔的役男為自己親抽出軍種，展現責任與承擔精神值得鼓勵。服兵役不僅是報效國家的重要使命，更是人生中一段獨特的旅程。她相信家長比孩子更緊張，但也期盼役男們能心想事成，順利抽到自己理想的軍種，在家人的祝福下展開一段新生活。吉安鄉永遠是每位役男的家，也希望他們在軍中好好照顧自己，健康平安地完成這段旅程。

役男抽籤雖屬例行工作，吉安鄉公所仍以謹慎、用心的態度落實每個環節，處處展現對役男的重視與關懷。期盼這群國家的新世代青年，透過服兵役的歷練，培養堅強的體魄與穩健心志，成為具備責任感與榮譽心的中華民國國民。