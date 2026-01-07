鄉長、秘書共同貪汙 名間鄉公所花140萬元調解...提告獲判賠

記者曾健祐／台中即時報導

記者曾健祐／台中即時報導

記者曾健祐／台中即時報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

前南投名間鄉公所鄉長謝朝輝、機要秘書黃中元，2004年共同阻撓名間電力公司施作集集攔河堰水力發電廠，以擋路、斷路方式索賄900萬元，謝、黃各被依貪汙罪判8年、7年確定；因鄉公所賠償電力公司140萬元調解，公所再全額對黃男求償，法院認有理由，判黃給付公所140萬元。

名間鄉公所主張，黃男2004年7月16日任職公所機要秘書，當時電力公司得標水利署中區水資源局集集攔河堰水力發電廠BOT案工程，並發包給營造公司施作，但黃、謝卻憑藉權勢，企圖向電力公司索賄，屢次以設路障、斷路方式阻撓工程。

廣告 廣告

名間鄉公所說，黃、謝均被判刑確定，事後電力公司向公所求償國賠，雙方以140萬元調解成立，因此公所再對黃求償140萬元；黃抗辯稱，鄉公所調解金額過高，他也不是調解內容的當事人，調解結果不拘束他，認為求償無據。

台中地院查，黃男被依貪汙罪判刑7年、褫奪公權4年確定；黃、謝2004年恫嚇勒索電力公司900萬元未果，就指示公墓管理員在工程唯一道路放置水泥護欄，之後再破壞鐵路集集線涵洞下方聯外道路、灌入混凝土墊高路面，使工程預拌混凝土車無法進出工地，並二次挖斷道路。

當時建設公司、電力公司負責人帶洋酒到公所跟鄉長「拜碼頭」， 對方卻要他處理工地欠幾百萬元經費，因未答應鄉長就不太理他們。

中院認為，黃男對電力公司侵權使工程延宕，經鄉公所向電力公司賠償完畢後，公所自得對黃求償，且黃身為公所機要秘書，故意和鄉長共同謀議，藉勢、藉端對電力公司勒索財物，判黃應給付名間鄉公所140萬元。

【看原文連結】

更多udn報導

外套機洗羽絨縮成「一坨坨」2招恢復蓬鬆

時薪破萬？機師薪資單曝光 上班族看傻

大掃除彎腰容易受傷 5妙招不會腰酸背痛

不運動也瘦5公斤！名醫揭消除脂肪肝關鍵