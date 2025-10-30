鄉音2025金秋音樂會 11月9日隆重登場 —以史詩之聲，鑄和平之願

金秋時節，碩果纍纍。享譽美東的新澤西「鄉音合唱團」（Edison Chinese Chorus）及旗下「愛迪生愛樂樂團」，歷經近一年精心籌備，將於2025年11月9日（星期日）在新州中部羅格斯大學的尼古拉斯音樂中心（Nicholas Music Center），為大紐約地區觀眾獻上一場氣勢磅礴、意義非凡的《鄉音2025金秋音樂會》。這不僅是一場藝術盛宴，更是一段歷史的回響，一次和平的呼喚。

2025年，恰逢世界反法西斯戰爭暨中國抗日戰爭勝利80週年。八十載滄桑歲月，那段以血與火鑄就的歷史不容遺忘；對和平的渴望與信念，跨越時空依然熾熱。為此，本場音樂會將完整呈現由光未然作詞、冼星海作曲的民族音樂史詩——《黃河大合唱》八個樂章。

鄉音合唱團與愛迪生愛樂樂團將攜手逾兩百位華人藝術家、知名歌唱家及器樂演奏家，在中國國家一級指揮張椿和的執棒下，重現這部作品的磅礴氣勢與深沉情感。從《黃河船夫曲》的奮力搏擊，到《黃河頌》的悠遠讚歌；從《黃水謠》的田園哀思，到《怒吼吧，黃河！》的震天疾呼，觀眾將隨音樂洪流，重溫那段艱苦卓絕的歲月，感受中華民族不屈不撓的偉大精神。

本場音樂會在曲目選擇、演員陣容、表演形式與舞台效果上均力求突破與創新。演出陣容星光熠熠：國際著名女中音歌唱家張春青、紐約大都會聲樂大賽銀獎得主男中音歌唱家萬雪峰，將以醇厚而富感染力的歌聲詮釋藝術魅力；來自紐約的優秀大提琴家劉千慈也將加盟，以深情琴音撥動觀眾心弦。

此外，以华人音乐家为骨干的愛迪生愛樂樂團將獨立演奏柴可夫斯基不朽名作——《天鵝湖》交響樂終曲。這部浪漫主義芭蕾音樂瑰寶，以其優美旋律與豐富管弦色彩，展現樂團紮實的演奏功力與對西方古典音樂的深刻理解。音樂會由新澤西知名主持人張怡玲與Tony Wang聯袂主持。

音樂會資訊

主辦單位：鄉音合唱團、愛迪生愛樂樂團、羅格斯大學中國學生學者聯誼會

時間：2025年11月9日（星期日）下午2:15

地點：Nicholas Music Center, 85 George St., New Brunswick, NJ 08901

票價：$20、$35、$50

訂票電話與短信：973-202-6852

自2001年成立以來，「鄉音合唱團」始終秉持「弘揚中華文化、促進族裔交流、服務奉獻社區」的宗旨，已為新澤西各地老年中心義演逾200場。合唱團由二百餘位來自各行各業的註冊團員組成，旗下「愛迪生愛樂樂團」為完整雙管編制交響樂團，擁有70多名成員，專業藝術人士逾40人，堪稱北美最具規模與實力的華人藝術團體之一。

為豐富空巢族與退休族群的文化生活，合唱團还举办聲樂班、大師講座、音樂沙龍、舞蹈、旗袍、形體健身、音樂旅遊等多元活動。

招募資訊 合唱團歡迎各界朋友加入，樂團特別歡迎具備管弦樂器基礎者加盟，並致力培養華人青少年，提供專業演出培訓、才藝證明與公益義工證明，助力申請美國總統義工獎。

聯絡方式： 團長樊大平

電話／短信：908-217-2480

電郵：contact@EdisonChineseChorus.org

