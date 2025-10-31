鄉音2025金秋音樂會 11月9日隆重登場 –以史詩之聲 鑄和平之願
金秋時節，碩果纍纍，享譽美東的新澤西“鄉音”合唱團（Edison Chinese Chorus）及旗下的愛迪生愛樂樂團，經過近一年的傾力籌備，將於11月9日星期日，在新州中部若歌大學的尼古拉斯音樂中心（Nicholas Music Center）為大紐約地區的觀眾隆重獻上一場意義非凡、氣勢恢宏的“鄉音2025金秋音樂會”。這不僅是一場藝術的盛宴，更是一次歷史的回響與和平的呼喚。
2025年，正值世界反法西斯戰爭暨中國抗日戰爭勝利80週年。八十年光陰流轉，但那段用血與火鑄就的歷史不容忘卻，對和平的渴望與信念跨越時空依然熾熱。為此，本場音樂會將完整呈現由光未然作詞、冼星海作曲的中華民族音樂史詩——《黃河大合唱》全部八個樂章。
新澤西鄉音合唱團與愛迪生愛樂樂團將攜手逾兩百位華人藝術家、知名歌唱家及器樂演奏家，在著名中國國家一級指揮張椿和的執棒下，重現這部作品的磅礴氣勢與深沉情感。從《黃河船夫曲》的奮力搏擊，到《黃河頌》的悠遠讚歌；從《黃水謠》的田園哀思，到《怒吼吧，黃河！》的震天疾呼，觀眾將跟隨音樂的洪流，重溫那段艱苦卓絕的歲月，感受中華民族不屈不撓的偉大精神。
本場音樂會力求精益求精，在曲目選擇、演員陣容、表演形式及舞臺效果上均更上一層樓。音樂會還匯聚了多位極具影響力的藝術家。國際著名女中音歌唱家張春青、紐約大都會聲樂大賽銀獎獲得者男中音歌唱家萬雪峰，將以他們醇厚而富有表現力的歌喉展現藝術魅力。來自紐約的優秀大提琴家劉千慈也將加盟，以其深情的琴弦撥動觀眾的心扉。
此外，以華人音樂家為骨幹的愛迪生愛樂樂團將獨立演奏柴可夫斯基的不朽名篇——《天鵝湖》交響樂終曲。這部浪漫主義時期的芭蕾音樂瑰寶，以優美旋律與豐富的管弦樂色彩，展現樂團紮實的演奏功力及對西方古典音樂精髓的深刻理解。音樂會由新澤西知名主持人張怡玲和Tony Wang聯袂主持。
這次音樂會將由鄉音合唱團，愛迪生愛樂樂團及羅格斯大學中國學生學者聯誼會聯合主辦
時間： 2025年11月9日，星期日下午2:15
地點： Nicholas Music Center, 85 George St., New Brunswick, NJ 08901
票價： $20, $35, $50
訂票電話及短信： 973-202-6852
“鄉音合唱團”始終秉承弘揚中華文化、促進族裔交流，服務奉獻社區”的理念，自2001年成立以來為新澤西各地的老年中心義務演出了200多場。合唱團由來自各行各業的註冊團員二百余人組成，旗下的“愛迪生愛樂樂團”是完整的雙管建制交響樂團，有70多名成員。兩團專業藝術人士達40余人，堪稱北美最具規模和實力的華人藝術團之一。為豐富空巢族、退休族團員的文化生活，合唱團還組織聲樂班、大師聲樂講座、音樂沙龍、舞蹈、旗袍、形體健身、音樂旅遊等各種活動。
合唱團歡迎各行各業朋友加入，樂團特別歡迎有一定管弦樂器基礎的人士加盟，並著力培養華人子弟，為他們提供專業演出培訓，提供有助於大學錄取的才藝證明和公益組織義工證明，包括助力申請美國總統義工獎。有意者請電話、短信團長樊大平908-217-2480，或電郵：contact@EdisonChineseChorus.org
