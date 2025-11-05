「鄒伙玩」嘉義縣亮相2025 ITF旅展 原鄉體驗與超值抽獎等你來！

【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】2025 ITF台北國際旅展11月7日至10日將在南港展覽館盛大登場，嘉義縣文化觀光局以「鄒伙玩」為主題熱情參展，邀請阿里山英迪格酒店、逐鹿部落與茶山部落共同打造原鄉風情展館，帶領旅客走進部落、體驗文化，並且推出限時滿額抽獎活動，有機會將阿里山英迪格酒店住宿券與「ton’u 粟」餐廳雙人晚餐券帶回家！



▲茶山-珈雅瑪部落廚房。

今年嘉義縣展區以「部落風」為設計主軸，融入鄒族文化圖騰與自然意象，重現山林意境與原鄉人文氣息。現場特別邀請逐鹿部落與茶山部落原住民代表進駐，展示手作工藝、農特產與遊程介紹，讓旅客能近距離感受鄒族文化的生命力與熱情。

展區內，阿里山英迪格酒店以融合鄒族元素的現代設計為亮點，飯店空間運用部落藝術與自然材質，呈現山林與文化交織的獨特美學，展現嘉義山城的深度魅力。飯店內的ton’u 粟餐廳更以阿里山在地食材與創意料理聞名，將傳統鄒族風味以現代手法演繹，帶給旅客耳目一新的味覺饗宴，完美詮釋嘉義「吃、住、玩」一次到位的旅遊體驗。

為鼓勵旅客親臨現場感受嘉義魅力，文化觀光局特別推出「滿額抽獎活動」，11月7日至10日旅展期間，於「鄒伙玩」展館內任一合作業者攤位消費滿399元，即可透過嘉義縣文化觀光局官方LINE帳號領取抽獎券1張。最大獎包括「阿里山英迪格酒店精品房住宿券（含2客早餐）」與「ton’u 粟餐廳雙人精緻晚餐券」，住宿券價值高達新台幣2萬元起。活動將抽出4位幸運得主，每一個LINE帳號限一次抽獎機會，得獎名單預計於11月14日前公布，並由官方LINE帳號通知中獎者。

此外，12月6日至7日文化觀光局也將在逐鹿部落文創園區舉辦首屆「部落旅遊節」，現場將集結部落美食、農特產品與親子體驗活動，打造冬季最具人情味的嘉義盛會。

嘉義縣文化觀光局指出，今年以「鄒伙玩」為主題，期望透過部落文化與現代設計的融合，讓更多旅客看見嘉義縣豐富的文化底蘊與旅遊多樣性。

誠摯邀請全國旅客，在ITF旅展相約嘉義館「鄒伙玩」，親身感受阿里山下的部落魅力──不只有雲海與鐵道，更有最真實動人的嘉義人文風景。