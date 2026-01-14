鄒族博物學特展 揭示與自然共生的智慧

展覽結合臘葉標本、影像紀錄與藝術創作，呈現鄒族長期與山林、動植物互動所累積的知識。(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台中報導〕「自然不是被觀看的對象，而是與人一同生活的存在。」國立自然科學博物館2026年開春推出「鄒．自然博物 cou. macucuma ta hpʉhpʉngʉ」特展，以原住民博物學為核心，邀請民眾從鄒族的生活與信仰出發，重新理解自然與生命的關係。

展覽結合臘葉標本、影像紀錄與藝術創作，呈現鄒族長期與山林、動植物互動所累積的知識。開幕儀式由特富野社浦家主祭浦少光以族語祈福，象徵展覽回到文化根源。

國立中正大學鄒族知識研究中心浦忠勇教授亦捐贈多部重要研究著作予科博館，讓鄒族的知識體系正式納入博物館典藏，成為可被世代延續的文化資產。

策展人陳叔倬博士指出，原住民博物學源於生活實踐，強調與自然共存的節制與尊重。

展覽分為「鄒．眾生」與「鄒．眾神」兩大主題，帶領觀眾看見在鄒族文化中，萬物皆有靈，神祇並不遙遠，而是與族人一同生活。

展覽結合臘葉標本、影像紀錄與藝術創作，呈現鄒族長期與山林、動植物互動所累積的知識。(記者廖耀東攝)

國立自然科學博物館長黃文山。(記者廖耀東攝)

展覽分為「鄒．眾生」與「鄒．眾神」兩大主題。(記者廖耀東攝)

