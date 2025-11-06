鄒族國中生赴美發表論文 談葛藤、山羌笛 勇奪AISES雙金

民和國中學生是AISES第一次有台灣團隊出席。（Q嘉義提供／呂妍庭嘉義傳真）

民和國中原住民學生，受邀到AISES美洲原住民科學與工程學會發表論文，成功抱回兩座金牌。（Q嘉義提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣民和國中10位鄒族學生，主動向美國AISES美洲原住民科學與工程學會提出論文發表申請，成功受邀赴美，當天穿著鄒族傳統服飾、手舉國旗入場的鄒族學生，以不太流利的英文，向現場上千名美國當地原住民科學工程領域人士，分享鄒族的科學智慧，最後，流傳百年能止血的「鄒族葛藤」，相傳能召喚山羌的「鄒族山羌笛」，雙雙獲金牌肯定。

番路鄉民和國中學生數103人，原住民學生占三分之一，除棒球隊主要由原民生組成，學校積極發展原住民科學教育，近年在原住民雲端科展、全國科展屢有佳績，甚至曾代表嘉義縣進入全國賽，今年更獲台灣設計研究院主辦的「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」補助，在校內打造一間原民科學實驗室。

民和國中鄒族學生，當天穿著傳統服飾，現身AISES美洲原住民科學與工程學會發表會現場。（Q嘉義提供／呂妍庭嘉義傳真）

民和國中原住民學生，在AISES美洲原住民科學與工程學會中發表「鄒族山羌笛」論文，獲得金牌。（Q嘉義提供／呂妍庭嘉義傳真）

民和教務主任蔡明哲說，AISES是全美最大原住民族年會，當初聽到他要向該會提出申請時，學生主動說要參加，並一口氣提報5件科展作品，最後獲選通過，得知有機會到美國，學生都相當興奮，但旅費高達百萬元，籌措困難，所幸在中央、地方政府及各界善心人士幫助下，9月30日順利飛往美國，還成功帶回兩座金牌和200美金獎金。

蔡明哲說，當學生穿鄒族服飾、唱著鄒族歌曲、高舉國旗進場時，全場給予熱烈掌握，而民和國中也是該會第一次有台灣團隊出席，對大會和學生來說，都具有重要意義。

山羌笛是鄒族一項傳統技藝，要成功製作、吹奏山羌笛，需要足夠科學知識。（Q嘉義提供／呂妍庭嘉義傳真）

要成功製作、吹奏山羌笛，需要足夠科學知識。（Q嘉義提供／呂妍庭嘉義傳真）

除發表論文過程需克服緊張情緒，想辦法比手畫腳回答評審問題，也考驗學生的臨場反應，蔡明哲說，最特別的是，世界首位原住民族太空人Herrington特地來跟學生互動，表示對「鄒族山羌笛」有共鳴，還分享他第一次上太空時，特別帶著自己種族的笛子上太空吹奏，當時大家的眼睛都亮了。

民和國中原住民學生成功抱回兩座金牌和200元美元獎金。（Q嘉義提供／呂妍庭嘉義傳真）

蔡明哲表示，這趟美國行短短8天，配合AISES舉辦，他和學生扣掉前後30多小時交通時間，幾乎都在會場內，看到美國當地原民住強烈的文化認同，當地人對原住民的態度，與台灣對原民較弱勢的刻板印象截然不同，整場活動「很酷」，也讓孩子受到感染、被啟發。

蔡明哲分享，雖然原民生升學可以加分，但他觀察，很多孩子不見得喜歡用加分上第一志願，一方面是怕課業跟不上，更擔心會招來同學質疑，自從學校深耕科學教育，學生靠比賽展現鄒族的智慧，甚至有機會踏出台灣這片土地，向外國人分享原民文化、知識後，鄒族孩子開始有自信，不但能勇敢說自己自己是原住民，也靠著精進學習，拓展自己的升學路。

因進入民中服務，才開始接觸鄒族文化，蔡明哲說，學校靠推科展、科學教育，讓原民生的未來有更多選擇機會。

