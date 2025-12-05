鄒族文化園區羽之路點亮阿里山夜空 優遊吧斯聲光影鉅作12/6日首映重現鄒族千年英勇

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】狩獵的火光、部落的歌聲、外來勢力的沖撞、鄒族人依然榮耀屹立山林之中。阿里山鄒族文化園區優遊吧斯YUYUPAS以聲光影展演鉅作《羽之路》（THE PATH OF FEATHERS），運用多元光影藝術結合壯麗的高山茶園地景，帶著觀眾與表演者一同穿越千年時光，重現鄒族智慧與勇氣。這場極具創意與震撼力的展演，不僅開創原民展演全新高度，也為嘉義旅遊寫下嶄新一頁。

《羽之路》由茅達諾（Matano）劇團精心打造，結合白天定目劇與夜間大型實境光影演出兩種形式。白天以歌舞與戲劇呈現鄒族的日常生活、古老神話與祭儀文化；夜間則在星空、山林與茶園環繞下，透過大尺度燈光投影、音效鋪陳與火焰視覺效果，描繪鄒族自遠古以來的生存歷程，涵蓋狩獵、戰祭、遷徙以及面對外來勢力衝擊的重要歷史轉折，讓觀眾彷彿走進一座真實運作的「山林劇場」，沉浸於光影與歷史交織的震撼體驗。

「Matano」在鄒族語中意指「勇士」，茅達諾劇團多年來以劇場形式傳遞部落記憶與精神價值。《羽之路》光影山林展演，描述鄒族人歷經明朝、清朝、荷蘭、日本及國民政府五個外來政權的壓迫與苦難、在自然環境與歷史動盪中所展現的英勇精神與族群韌性，透過戰舞、祭典、歌謠演出，詮釋守護土地、完整詮釋三個時期的鄒族樣貌——高山勤作而美麗的鄒族、歷經苦難的鄒族，以及今日榮耀自信的鄒族。

《羽之路》由優遊吧斯董事長鄭虞坪親自編導。鄭虞坪長期投入阿里山部落發展的企業家，2009年八八風災後，協助並主導重建阿里山樂野村鄒族部落，並創立優遊吧斯，並為當地原住民青年創造就業機會。他表示，《羽之路》透過族人們幽默、歡樂與智慧的方式演出，將台灣過去的仇恨走入歷史，轉化為擁抱未來的力量。在一小時的展演中。也引領觀眾在劇情之中，找尋屬於自己「人生的獵場」。

優遊吧斯 YUYUPAS 以鄒族文化為核心，串聯阿里山的咖啡、茶葉、工藝與餐飲產業，形成具在地特色的文化觀光鏈。鄭虞坪表示，希望藉由《羽之路》文化光影展演的推動，能實質帶動周邊民宿、農產與文創產業發展，形塑「文化帶動產業、藝術活絡山城」的良性循環。更入選 2025 年文化部百大文化基地，即日起至明年 2 月 28 日於嘉義文化科技創新基地展出鄒族傳統服飾、紋飾與生活文物等部落創生成果。

《羽之路》（THE PATH OF FEATHERS）將於 12 月 06 日（星期六）晚間 19:00 於 優遊吧斯阿里山鄒族文化部落隆重演出，誠摯邀請民眾走進群山環繞的茶園劇場，在星空與在繽紛流轉的光影中，感受鄒族文化的磅礡與感動。相關演出與購票洽詢請電：05-256-2788。

圖：阿里山鄒族文化園區優遊吧斯YUYUPAS以聲光影展演鉅作《羽之路》（THE PATH OF FEATHERS），運用多元光影藝術結合壯麗的高山茶園地景，帶著觀眾與表演者一同穿越千年時光，重現鄒族千年英勇優遊吧斯聲光影鉅作12/6日首映，歡迎到場觀賞。（記者吳瑞興翻攝）