鄒族青農研發「咖啡葉紅茶」口感豐富多層次驚豔日韓

有「咖啡王子」稱號的阿里山鄒族青農方政倫研發咖啡葉經由小葉種紅茶製茶技法，融入咖啡厭氣發酵手法，讓咖啡與茶的奇妙結合激盪出獨特風味，這個創新飲品「咖啡葉紅茶」今年以來，方政倫到日韓參加數場國際咖啡展與行銷活動時，就帶著咖啡葉紅茶亮相，大家試飲後，對其口感豐富多層次留下深刻印象，驚豔不已。

方政倫專注咖啡栽培、烘焙及風味研發，獲獎無數，無意間突發奇想要將咖啡葉再利用，依循小葉種紅茶製茶方式，採摘嫩葉後進行室內萎凋、揉捻、解塊等步驟，再結合咖啡厭氣發酵手法，最後乾燥烘焙成帶有獨特風味的「咖啡葉紅茶」。近兩年在農業改良場輔導下，經衛福部檢驗合格才又開始製作，並不斷精進技法，今年四月正式完成。

方政倫說，「咖啡葉紅茶使用咖啡嫩葉，採摘十分費工，7公斤才能製成1公斤紅茶，無法大量生產，成為世界少見的風味實驗。」目前只能供應合作的咖啡廳，做成奶茶深受消費者喜愛。

「咖啡葉紅茶不單是一杯飲品，而是一場探索未知的旅程。」方政倫形容，咖啡葉紅茶在清新的草本氣息中，交織著蜜甜、果韻與淡淡巧克力香氣，這樣的風味是咖啡與茶文化相互交融後的獨特回感。

方政倫說，以往外國遊客到阿里山都是探索山林之美，希望透過新飲品，讓更多人認識阿里山不只是茶與咖啡的故鄉，更是孕育創意與驚喜的好所在。