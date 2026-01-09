鄧佳華今出獄曬照比讚 網驚：圓了一圈

網紅「FBI帥哥」鄧佳華。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）





網紅「FBI帥哥」鄧佳華因涉嫌在2023年偷拍女設計師裙底，遭法院判處有期徒刑6個月，於2025年7月10日入獄服刑，並在今（9）日期滿出獄。鄧佳華也趕緊在臉書發文自拍比讚，宣布重新回到自由的懷抱。不過，也有眼尖網友看出，鄧佳華的臉型似乎比入獄前還圓了一圈，直呼「裡面伙食好像不錯…你整個發福」。

偷拍案入獄6個月 今日期滿出獄

鄧佳華於2023年9月8日晚間，在桃園市八德區一間髮廊內，涉嫌持手機偷拍女設計師裙底，當場被對方發現並要求刪除影像，隨後報警處理。案件經檢方偵辦後提起公訴，法院判處他有期徒刑6個月，得以易科罰金18萬元。不過，鄧佳華因無力繳納罰金，於2025年7月10日入獄服刑，先被送往桃園監獄，之後再移監至屏東監獄執行刑期，直到今日期滿，正式出獄。

鄧佳華自拍比讚 網驚：感覺吃胖了

在出獄當下，鄧佳華也開心在臉書發文寫下「我出獄了」，還放上一張自拍比讚照，宣告重獲自由。網友見他出獄，也紛紛留言表示「為何人家坐牢會變瘦 你怎麼變的比較福態」、「裡面伙食好像不錯…你整個發福」、「感覺吃胖了，伙食非常好」、「突然發現原來牢裡吃的比在外面好」、「變大尾了」。

