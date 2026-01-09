鄧佳華今出獄「胖一圈」火速復出！網：在裡面過太爽

網紅鄧佳華今日上午自屏東監獄出獄，結束為期180天的服刑生活。根據司法單位調查，鄧佳華於2023年9月8日晚間，在桃園八德一間髮廊內，持手機偷拍女設計師裙底風光，當場遭對方發現並要求刪除影像。

女設計師隨即報警處理，鄧佳華雖在應訊時坦承犯行，但事後仍與網紅吃屎哥合作，拍攝偷拍過程的搞笑影片，試圖博取社會大眾關注。桃園地方法院審理後認定，鄧佳華並非初犯，2019年間曾因觸碰女子隱私部位遭判刑確定。

法官指出，鄧佳華絲毫不尊重女性，觀念亟待矯正，且拍攝搞笑影片的行為欠缺同理心，犯後毫無悔意。最終依無故攝錄他人性影像罪，判處鄧佳華有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

鄧佳華未提出上訴，但因無力繳納18萬元罰金，於去年7月10日前往桃園地檢署報到，隨後被押送至桃園監獄服刑，期間曾移監至屏東監獄。今日服刑期滿，網紅吃屎哥游承霖及插畫家沈培安等友人，在鄧佳華母親請託下前往屏東監獄接其出獄。

鄧佳華出獄後立即在社群媒體復出，發布自拍照片並配文「我出獄了」。照片中可見其下巴變得圓潤，體型明顯發福。

網友紛紛留言表示「裡面伙食好像不錯，你整個發福」、「為何人家坐牢會變瘦，你怎變得比較福態」等評論。鄧佳華受訪時表示，現在最想做的事情是洗澡並吃早餐，接著回家探視母親。對於未來規劃，他表示將專注經營臉書等自媒體工作。

