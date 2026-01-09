鄧佳華偷拍坐牢出獄了！網驚「整個發福」 媽提醒：那個不要帶回家

鄧佳華今刑滿出監，好友「吃屎哥」游兆霖、插畫家沈培安等人親自接風。（翻攝自沈培安臉書）

網紅「FBI帥哥」鄧佳華2023年偷拍女設計師裙底被判刑6月，今（9日）期滿出監，他一出來就開心拿手機比讚自拍說道「我出獄了」，眾人則發現他似乎發福腫了一圈，直呼「裡面伙食好像不錯」。

鄧佳華為何被關？

回顧整起案件，鄧佳華2023年9月在桃園一家髮廊用手機偷拍女設計師裙底的裙底，當場被抓包報警送辦，他坦承犯案後卻還將此事拍成搞笑影片博取關注，且他過去也有觸摸女子隱私部位被判刑的紀錄，被認為同理心也沒有悔意，遭判處6月徒刑，得易科罰金每日1千元，共18萬元。

然而傳出鄧佳華沒有去找工作、也沒有接受朋友幫忙，繳不出18萬元罰金，去年7月悄悄報到服刑；而他當時才認愛不久的小模女友隨後也證實已分手。

出獄竟發福 網驚：伙食不錯

時隔半年，鄧佳華今正式出獄，他一出來就開心拿手機比讚自拍向大家報平安，網友們則注意到他似乎比關進去之前腫了一些，臉頰更紅潤：「哇靠 裡面伙食好像不錯…你整個發福」「為何人家坐牢會變瘦 你怎變的比較福態」，還有人提醒他「你模特兒女友 跑了！」，不過也有人提醒、鼓勵他「好好做人知錯能改善莫大焉」「不要再偷拍女生了」。

鄧佳華今刑滿出監。（翻攝自鄧佳華臉書）

吃屎哥親接風 媽提醒別把監獄衣服帶回家

鄧佳華的好友「吃屎哥」游兆霖、插畫家沈培安今天也親自搭車南下來到屏東，為鄧佳華接風，沈培安發文表示，「等待半年終於回歸了，不用再寫信了（手好累）」，還說鄧剛拿到手機還變得有點生疏、忘記怎麼操作。

沈培安也貼出鄧佳華母親的對話，鄧媽媽提醒他出獄之後在裡面穿的衣服都要丟掉，先帶他去旅社洗澡，不要把裡面的衣服帶回家。沈培安說，鄧佳華要回北部要開始忙，還要優先回家孝順母親，答應朋友的行程要暫緩等他事情處理好，才會陸續開始聚餐。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

