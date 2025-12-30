鄧佳華偷拍女設計師裙底判刑半年！下週五刑滿出獄

根據法院判決，案件發生於民國112年9月8日晚間7時52分，鄧佳華在桃園八德一間髮廊內，持手機偷拍女設計師裙底影像。被害人當場察覺異狀，隨即要求鄧男刪除影像並報警處理。

警方獲報後立即到場，將鄧佳華帶回偵辦。監視器畫面清楚拍下整個犯行過程，鄧男在應訊時坦承偷拍行為，遭警方依無故攝錄他人性影像罪移送桃園地檢署起訴。

檢察官在偵辦過程中發現，鄧佳華事後與網紅「吃屎哥」游兆霖合作，拍攝相關惡搞影片，將偷拍行為包裝成吸引關注的內容。檢方認定鄧男未展現悔意，亦未與被害人和解或取得諒解，反而藉此事件譁眾取寵，因此建請法院從重量刑。

廣告 廣告

桃園地方法院一審判處鄧佳華有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。鄧男不服判決提起上訴，但於114年5月遭合議庭駁回，全案判決確定。

由於鄧佳華無力繳納18萬元罰金，於114年7月10日入桃園監獄服刑。入監初期，其家屬及友人一度聯繫不上，鄧母甚至向派出所報案協尋，後來才得知他已因案入監。鄧男隨後被移監至屏東監獄執行刑期。

據了解，鄧佳華入獄初期因不適應監所環境，曾情緒失控喊「救命」，狀況相當不穩定。獄方後來安排年長舍友與他同住，生活才逐漸步上軌道，目前作息規律，精神狀態也較為平穩。

服刑期間，鄧佳華透過家書主動與女友「簡簡」分手，並在信中向另一名女子「米拉」示愛，再度引發網路討論。此外，他曾寫信向親友求助，希望籌措保釋金，並承諾以粉絲團收入償還，顯示經濟狀況仍相當困難。

鄧佳華服刑滿6個月後，將於民國115年1月9日刑滿出獄。外界關注他出獄後是否重返網路圈，以及未來動向為何。

更多品觀點報導

惡老闆狂摸女員工還「打屁股」辯稱：測試聽不聽話

北一女校慶驚爆有校外人士「偷拍學生換衣」！ 校方回應了

