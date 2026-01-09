鄧佳華偷拍服刑180天出獄！ 「模特兒前女友」簡簡首度發聲了

娛樂中心／綜合報導

爭議網紅鄧佳華因2023年在髮廊任職期間，遭女設計師控告以手機偷拍裙底，經法院判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。不料因無力繳納罰金，鄧佳華於去年7月10日入獄服刑，並將於今（9日）服刑期滿出獄，相關動向再度引發網友關注。對此，鄧佳華的模特兒前女友簡簡今晚間首度回應了。

鄧佳華2023年在美髮店任職期間，竟持手機偷拍女設計師裙底，老闆將監視器畫面提供給被害人報案。（圖／翻攝畫面）

鄧佳華的前女友簡簡今晚間在IG發限動表示「先恭喜佳華出獄了，一樣祝福再來更好，不論再來是何種身分，都希望彼此各自安好。」

鄧佳華入獄前曾高調對外宣布與女友「簡簡」交往，但在他入監服刑約一週後，簡簡便對外坦承已分手，原因是家人強烈反對兩人交往。據了解，鄧佳華當時並不知情，直到服刑期間家人與友人探監時，仍掛念詢問女友近況。為避免影響他的情緒與服刑狀態，家屬與好友一度選擇隱瞞分手消息。

鄧佳華服刑6個月期滿出獄，模特兒前女友簡簡晚間首度回應了。（圖／翻攝自簡簡IG）

服刑初期，鄧佳華疑似因不適應獄中生活，情緒相當不穩定，曾失控大喊「救命」，狀況令人擔憂。後來在獄方安排下，與年長舍友同住後逐漸穩定，生活作息也慢慢步上軌道，目前精神狀況已趨於平穩。他原先先至桃園監獄報到，隨後移送至屏東監獄服刑。

