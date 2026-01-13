鄧佳華入監編號0068！首曝「燦笑露齒」入監照 網朝聖：真是個狠人

娛樂中心／羅欣怡報導

自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，因偷拍遭判刑6個月徒刑，但因繳不出罰金入獄服刑。本月9日刑滿出獄，好友「吃屎哥」以及插畫家夜崎親自南下接人，鄧佳華透露未來會專注經營自媒體工作，並在臉書與網友分享自己的「入監照」，引來網友熱議留言「笑著進去、笑著出來，只服你！」

鄧佳華服刑6個月，整個人胖一圈。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

鄧佳華9日出獄受訪時表示，他現在最想做的事情就是洗澡，然後吃個早餐，插畫家沈培安隨即表示：「你母親有給我們來回的車錢及住宿費用，讓我們來接你出獄」；鄧佳華經旁人提點後才說，他接著要回家看媽媽，未來將專注經營臉書等自媒體。

同一天，鄧佳華立刻在臉書PO出自己的「入監照」，帶回家做紀念的識別證上，不但有註明屬於哪個舍房，旁邊還有一張他的「口卡照」和入監編號，不同於其他嫌犯的照片，鄧佳華露齒燦笑，理了個大光頭，就像在拍生活照般的自然。

鄧佳華秀出自己的入監證件。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

這張「證件照」也引來網友熱議，紛紛留言「那個照片是在笑嗎」、「第一次看到這種照片的人是笑的，果然是重量級人物」、「笑著進去、笑著出來，只服你」、「進去關還笑的是個狠人」、「編號0068，身高172cm」、「真的是來體驗人生的」。

