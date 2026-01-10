鄧佳華出獄了！前女友簡簡發文祝賀 盼「彼此各自安好」

鄧佳華與模特兒前女友簡簡。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）





網紅「FBI帥哥」鄧佳華因涉嫌在2023年偷拍女設計師裙底，遭法院判處有期徒刑6個月。在鄧佳華於2025年7月入獄服刑後，模特兒前女友簡簡也宣布分手，如今鄧佳華已在昨（9）日期滿出獄，簡簡也發聲了。

偷拍案判刑6月 無力繳罰金入獄服刑

鄧佳華涉嫌於2023年9月8日晚間在桃園市八德區一間髮廊消費時，遭控以手機偷拍攝女設計師裙底影像，當場被對方察覺，並要求他刪除相關畫面，隨後報警處理。案件經檢方偵結後依法提起公訴，法院審理認定其行為構成犯罪，判處有期徒刑6個月，並准予易科罰金18萬元。但鄧佳華因無力繳清罰金，於2025年7月10日入監服刑，先後收容於桃園監獄與屏東監獄，服滿刑期後於昨日期滿獲釋。

前女友發文恭喜出獄 盼彼此各自安好

鄧佳華於2025年6月高調認愛簡簡，不過在他入獄後，簡簡當時曾低調受訪表示，2人已經分手。現在鄧佳華已經出獄了，簡簡昨日也在社群平台上發文恭喜他的出獄，除了希望對方越來越好之外，她也表示「不論再來是何種身分，都希望彼此各自安好」。

簡簡昨日在社群平台上發文恭喜鄧佳華出獄。（圖／翻攝自簡簡IG）

鄧佳華親曝獄中生活 喊話「會好好做人」

不過，鄧佳華並未對這段戀情多做回應。根據鄧佳華本人發布的最新動態，他透露自己在獄中的每天早上吃6個包子，午餐、晚餐吃一堆肉，同時也承諾「我會好好做人，不會再進來了」。



