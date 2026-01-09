鄧佳華出獄了！受訪直說最想做這件事情 關180天重獲自由

記者鄭尹翔／台北報導

滋事型網紅鄧佳華因涉犯「無故攝錄他人性影像罪」，在歷經180天監獄生活後，於本月9日服刑期滿出獄。鄧佳華受訪時透露，出獄後最想做的事情是先洗個澡、吃頓早餐，接著返家探視母親，並表示未來將把重心放在經營臉書等自媒體平台。

鄧佳華偷拍女設計師裙底風光服刑180天後出獄。（圖／游兆霖提供）

回顧案件經過，檢警調查指出，鄧佳華於2023年間在桃園某髮廊任職時，未經同意持手機偷拍女設計師裙底影像，行為遭對方當場發現並報警處理。鄧佳華到案後坦承犯行，相關監視器畫面亦清楚記錄整個過程，女設計師也明確表示從未同意其拍攝私密部位。

更引發爭議的是，鄧佳華事後仍與網紅「吃屎哥」合作，將偷拍過程製作成搞笑影片上傳網路，試圖藉此博取關注，引發社會譁然。桃園地方法院審理時指出，鄧佳華並非初犯，早在2019年間就曾因觸碰女性隱私部位遭判刑確定，顯示其長期缺乏尊重他人身體自主權的觀念。

法官認為，鄧佳華雖在偵訊時坦承犯行，但拍攝並散布搞笑影片的行為，顯示其犯後態度欠缺同理心、毫無悔意，最終依無故攝錄他人性影像罪判處有期徒刑6個月，並得易科罰金18萬元。

鄧佳華並未提出上訴，也無力繳納罰金，於去年7月10日前往桃園地檢署報到後入獄服刑，期間曾由桃園監獄轉至屏東監獄。出獄當天，在母親請託下，由網紅吃屎哥游兆霖及插畫家沈培安等友人到場接應。

受訪時，插畫家沈培安也透露，鄧佳華母親事前提供來回車資與住宿費，希望朋友能協助接他出獄。經旁人提醒後，鄧佳華才補充表示，返家後將先陪伴母親，未來則會調整方向，專心經營自媒體，重新面對大眾目光。

