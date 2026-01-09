鄧佳華出獄了！最新模樣「胖了一圈」 網驚嘆

娛樂中心／李明融報導

網紅鄧佳華因在2023年任職髮廊期間，遭女設計師指控以手機偷拍其裙底畫面，經法院審理後，判處有期徒刑6個月，並得易科18萬元罰金替代入獄，但他因無力負擔罰金，於去年7月10日入監服刑，今（9日）他在社群宣布「我出獄了」，並附上一張自拍照明顯胖了一圈，讓網友忍不住直呼「裡面伙食好像不錯」。





鄧佳華服刑180天出獄了！最新模樣「胖了一圈」 親揭未來先做一件事

鄧佳華在臉書宣布出獄，臉明顯胖了一圈。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

鄧佳華2023年在某髮廊任職期間，不僅持手機偷拍女設計師裙底風光，還拍片搞笑嘲諷對方，事後女設計師氣憤提告，桃園地院依無故攝錄他人性影像罪判鄧佳華6月徒刑；鄧佳華在去年7月10日入獄服刑，今（9日）終於期滿出獄，根據《三立新聞網》報導，鄧佳華受訪時表示，他想要洗個澡後吃個早餐，接著回家探視母親，未來還是會專注在經營自媒體工作。

鄧佳華因無故攝錄他人性影像罪判鄧佳華6月徒刑，得易科罰金18萬元。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

鄧佳華因無故攝錄他人性影像罪判鄧佳華6月徒刑，得易科罰金18萬元，因無力繳納罰金，去年7月10日前往桃園地檢署報到，隨後被押送至桃園監獄服刑，後來又轉至屏東監獄，經歷180天監獄生活後，終於期滿出獄，吃屎哥游兆霖及插畫家沈培安等好友在鄧佳華母親請託下一起接他出獄；鄧佳華也在社群平台上傳出獄後第一張自拍照宣布「我出獄了」，只見他下巴變得圓潤，明顯胖了一圈，好友沈培安透露鄧佳華被關半年，一度忘記怎麼操作手機，鄧佳華未來動向引發大批網友關注。

