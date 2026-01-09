鄧佳華出獄了！「比讚自拍」吐4字近況曝 網眼尖揪一改變

〔記者林欣穎／台北報導〕自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，2023年涉嫌偷拍女設計師裙底被告，因無力繳納18萬罰金，已於去年7月10日入獄服刑，今(9)日突曬出自拍照並宣告已經出獄。

據悉，鄧佳華剛入獄時因不適應環境，曾情緒失控喊救命，狀況相當不穩定，後來被安排與年長舍友同住，生活逐漸步上軌道，日前就曾傳出鄧佳華在屏東監獄執行刑期，因服刑將屆滿6個月，會在今日刑滿出獄，果真稍早他就再度於社群上活躍，曬出一張比讚的自拍並寫下：「我出獄了。」

網友們看到貼文後紛紛留言為他恭喜，還有人說鄧佳華發福了：「伙食不錯，變胖了」、「為何人家坐牢會變瘦，你怎變的比較福態。」

