鄧佳華出獄了！比讚自拍「胖一圈」 好友曝：忘記手機怎麼用

鄧佳華出獄比讚自拍。（圖／翻攝自臉書＠deng.jia.hua.417932）

網紅「FBI帥哥」鄧佳華日前因偷拍美髮店女設計師裙底被抓包，遭判刑6個月，於2025年7月入監服刑。而今（9）日他服刑期滿出獄，鄧佳華的好友一早也搭上火車趕往屏東接鄧佳華；他本人稍早已經走出監獄重獲自由，並PO出一張自拍照與粉絲打招呼。

2025年7月10日，鄧佳華因無力支付18萬元罰金，遂決定前往桃園地檢署報到，先進入桃園監獄服刑，再轉至屏東監獄，並於2026年1月9日服刑期滿出獄。

時隔半年後，鄧佳華今日出獄並在社群平台復出，高調宣布「我出獄了」，還PO出一張自拍照。照片中可見他下巴變得稍微圓潤，明顯胖了一圈。

而好友沈培安去迎接鄧佳華出獄，沈培安發文寫道， 等待鄧佳華半年終於回歸了，直呼「手好累，不用再寫信了！」並透露當把鄧佳華的手機交到他手上時，他變得有點生疏、忘記怎麼操作。

鄧佳華出獄後的動態，再度引發網友關注，網友紛紛留言喊「出獄先比讚」、「華哥恭喜你，出來輩分也不一樣了」、「為何人家坐牢會變瘦，你怎變得比較福態」、「還得是華哥」、「恭喜，以後要好好做人」。

