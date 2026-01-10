鄧佳華出獄了！親揭獄中伙食「我會好好做人」 前女友發聲送暖

鄧佳華出獄看起來發福了，前女友簡簡（右）首發聲。（翻攝鄧佳華臉書）

因涉嫌偷拍女設計師裙底風光，入獄6個月的網紅「FBI帥哥」鄧佳華，昨（9日）上午發文宣布出獄，並強調自己會好好做人，不會再進去了。許多他的好友紛紛歡迎他歸來，而其前女友簡簡也首度發聲了。

伙食很好？ 鄧佳華發福揭每天吃6包子

鄧佳華去年7月入獄服刑，編號0068，他出獄後po出自拍照，看起發福不少，讓網友笑說裡面伙食應該不錯；他也透露在裡面每天早上吃6個包子，午餐、晚餐則吃一堆肉，承諾「我會好好做人，不會進來了」。

鄧佳華入獄編號0068。（翻攝鄧佳華臉書）

前女友獻祝福 願彼此各自安好

他出獄後馬上有好友與他拍照搶攻曝光度，而他前女友簡簡雖已與他分手，但昨也發文恭喜鄧佳華出獄，並配上一張合照。簡簡強調，一樣祝福對方再來更好，「不論再來是何種身分，都希望彼此各自安好」

