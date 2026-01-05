鄧佳華出獄倒數！獄中寫信告白「曾為1事」被關到喊救命

娛樂中心／巫旻璇報導

網紅鄧佳華因在2023年任職髮廊期間，遭女設計師指控以手機偷拍其裙底畫面，經法院審理後，判處有期徒刑6個月，並得以18萬元罰金替代入獄。不過，由於無力負擔罰金，鄧佳華於去年7月10日入監服刑，預計將於今年1月9日期滿出獄，相關近況再度成為網友討論焦點。





鄧佳華出獄倒數！獄中寫信告白全被翻出「曾為1事」被關到喊救命

網紅鄧佳華（左圖右）自稱過去與簡簡（左圖左）有過一段情。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）









服刑初期，鄧佳華一度難以適應監所生活，情緒起伏明顯。去年7月間，他曾親筆寫下求助信，請母親盡快聯繫網紅「吃屎哥」游兆霖，協助籌措尚未補齊的保釋金，希望能提早脫離監所生活，不過信中卻誤寫對方姓名，也因此一度引發當事人不滿。

廣告 廣告

此外，與鄧佳華友人的沈姓插畫家，後續也公開另一封手寫信內容。信中除提醒應向前女友「簡簡」取回備用手機，因手機內存有臉書、IG等重要身分驗證帳號外，也清楚交代授權友人代為管理其社群平台，並叮囑母親與友人留意每月底粉專收益入帳情況。同時，他也提到已收到9月份款項，並請協助至屏東監獄官網申請行動接見，信中更疑似透露出獄時間，詢問親友是否會在1月9日前往屏東監獄接他。

信件後段話鋒一轉，鄧佳華請友人代為轉達訊息給一名叫「米拉」的女子，字裡行間充滿懊悔與告白，坦言自己過去不夠專一，未能珍惜對方，對此深感抱歉，並強調心中始終放不下的人只有米拉。文末他更表明，未來出獄後將全心付出，盼能彌補過往遺憾。另外，鄧佳華服刑期間也曾多次向親友寫信求助，希望協助周轉相關費用，並承諾日後將以粉絲專頁收入逐步償還，顯示其經濟狀況仍相當吃緊。隨著出獄日期進入倒數階段，他是否會重返網路圈發展，以及未來動向，持續受到外界關注。

原文出處：鄧佳華出獄倒數！獄中寫信告白全被翻出「曾為1事」被關到喊救命

更多民視新聞報導

《中華一番》小當家掛了！賭命對決慘敗北…作者崩潰求助1事

衛生局人員「竟偷個資」騙少女出門侵犯！論文被挖還談犯罪防治

球場上打人！28歲前國手失控痛毆「國三生倒地」誇張片曝

