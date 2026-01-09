鄧佳華出獄媽媽叮囑2件事！沒做完不能回家 已備好火爐幫去霉運

記者鄭尹翔／台北報導

爭議網紅鄧佳華今（9）日服刑期滿出獄，好友沈培安前往迎接並透露，鄧佳華母親早已交代，獄中穿過的衣服全部都要丟掉，在外面旅館洗完澡，才能回家，而返家後還要「過火爐去霉運」，希望兒子能把過去的不順一次帶走，重新開始新生活。

鄧佳華出獄後自拍發文。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

鄧佳華媽媽特別交代出獄後要換衣服洗澡才能回家。（圖／翻攝自沈培安臉書）

鄧佳華媽媽特別交代出獄後要換衣服洗澡才能回家。（圖／翻攝自沈培安臉書）

沉寂近半年後，鄧佳華一出獄便立刻重返社群平台，以一句「我出獄了」搭配最新自拍照宣告回歸，貼文曝光後迅速在網路上發酵，再次引發大量討論。不少網友發現，與入獄前相比，鄧佳華臉型明顯圓潤、整體氣色看起來相對穩定，留言區充斥「臉變大一圈」、「看起來過得不錯」、「明顯過太爽」等調侃聲音，話題短時間內持續延燒。

沈培安表示，鄧佳華在監獄服刑近半年，剛拿回手機時一度對操作感到生疏，「有點忘記怎麼用手機」，需要重新適應外界生活節奏。他也透露，鄧佳華從屏東返回北部後行程相當忙碌，除了購買衣物、盥洗整理、修理手機與恢復電信通話外，最優先的行程就是回家陪伴母親。

