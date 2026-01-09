鄧佳華出獄曬照「自拍比讚」 網驚：牢飯吃太好？

網紅「FBI帥哥」鄧佳華今（9日）從屏東監獄期滿出獄，結束長達半年的服刑生涯。出獄後他隨即在臉書發自拍照並比讚，照片中的他下巴變得圓潤，有點發福，引發網友熱議。

鄧佳華在臉書PO出開心比讚的照片。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

鄧佳華於112年9月8日晚間在桃園八德一間髮廊內，持手機偷拍女設計師裙底，當場遭對方抓包，女設計師要求刪除影像並報警處理。經檢方起訴後，鄧佳華遭判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元確定。然而因為繳不出罰金，他於114年7月10日進入桃園監獄服刑，後來移監至屏東監獄。

當時曾傳出鄧佳華其實有能力支付罰金，但因為不想再找工作，也不接受朋友相助，因此選擇入獄服刑。時隔半年後，鄧佳華終於重獲自由，插畫家好友沈培安一早就搭上火車趕往屏東替他接風。

鄧佳華出獄後，在臉書發文寫道：「我出獄了」，還PO出自拍照開心比讚，照片中可見他似乎發福了，下巴變得圓潤，貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言「伙食很好」、「挖靠，裡面伙食好像不錯，你整個發福」、「為何人家坐牢會變瘦，你怎變得比較福態」、「進去吃好住好喔，都沒變瘦」。也有網友留言「好好做人，知錯能改，善莫大焉」。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

