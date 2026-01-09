鄧佳華出獄朋友接風！衣服發霉 媽媽2叮嚀：要洗澡

鄧佳華的好友「吃屎哥」游兆霖、插畫家沈培安也親自到屏東監獄，為他接風洗塵。（圖／翻攝自沈培安IG ）





網紅「FBI帥哥」鄧佳華因涉嫌在2023年偷拍女設計師裙底，遭法院判處有期徒刑6個月，他也在今（9）日期滿出獄。鄧佳華的好友「吃屎哥」游兆霖、插畫家沈培安也親自到屏東為他接風洗塵，沈培安也提到，鄧佳華的媽媽曾叮嚀，在接到鄧佳華以後，「記得抓他去旅社洗澡」，還有在獄中穿到發霉的衣服，就丟在外面，不要再帶回來了。

好友接風洗塵

沈培安表示，在跟游兆霖在屏東監獄接到鄧佳華後，「返回北部才是忙的開始」。還有接下來得先協助鄧佳華處理一連串生活瑣事，包括購買替換衣物、盥洗、維修手機，以及前往電信門市恢復鄧佳華的手機門號。沈培安也囑咐鄧佳華，最重要的事是先回家陪伴母親、盡孝道，等所有必要的事情都安頓妥當後，先前答應朋友的聚會與行程，才會陸續再做安排。

鄧母叮嚀曝光

此外，沈培安在臉書曬出2張對話截圖，內容為鄧佳華的媽媽的叮嚀。鄧母曾跟沈培安特別交代，要他們在接到鄧佳華後，「記得抓他去旅社洗澡」，還有在獄中穿到發霉的衣服，就丟在外面，不用再帶回來了。還有鄧母在家中已準備好炭盆與線香，打算替兒子去除霉運，迎接新的生活。

