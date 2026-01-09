鄧佳華出獄模樣爆肥！網友狠酸過太爽了吧 曬自拍照驚吐4個字

記者鄭尹翔／台北報導

沉寂近半年後，爭議網紅鄧佳華於今（9）日突然重返社群平台，簡短發文寫下「我出獄了」，並同步附上一張最新自拍照，正式宣告回歸網路世界。貼文一曝光，立即引發大量網友關注與轉發，也再度讓他的名字衝上社群討論熱區。

鄧佳華出獄後自拍發文。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

從鄧佳華分享的自拍照中可見，他的臉型相較入獄前明顯圓潤不少，整體氣色看起來相當穩定，這樣的外貌變化立刻成為留言區焦點。不少網友直言「臉真的變圓了」、「看起來胖了一圈」，也有人調侃表示「明顯是過太爽」、「監獄伙食不錯」，相關留言迅速累積，話題持續延燒。

事實上，鄧佳華因先前涉及偷拍案件，去年7月入獄服刑，歷經約180天監獄生活後，於今日刑期屆滿出獄。他出獄後選擇第一時間在社群平台發聲，僅用短短四個字搭配自拍照，卻成功引發高度關注，再次展現其話題體質。

雖然部分網友以玩笑與嘲諷角度評論其外貌變化，但也有人認為「氣色看起來還可以」、「希望真的能好好反省、重新開始」。隨著鄧佳華正式回歸社群，未來是否持續更新動態、或對外界質疑作出回應，仍有待觀察。

