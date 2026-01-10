鄧佳華出獄首日！昔日愛人簡簡發聲：希望彼此各自安好

〔記者傅茗渝／台北報導〕「FBI帥哥」鄧佳華服刑期滿，昨(9日)正式出獄。因偷拍案入監6個月的他，結束刑期後重獲自由，而前女友、外拍模特兒「簡簡」也對外發聲，為這段已畫下句點的關係送上祝福。

回顧案情，鄧佳華於2023年9月在桃園一間髮廊內，持手機偷拍女設計師裙底影像，遭提告後經法院判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元確定。但因無力繳納罰金，他於2025年7月10日入獄服刑，直至今年1月9日期滿出獄。

鄧佳華去年6月高調認愛外拍模特兒簡簡，未料不久後即因案件入監，兩人關係也隨之生變。當時簡簡受訪低調證實分手，未再多談。隨著鄧佳華出獄，簡簡昨日曬出兩人合照，公開發聲：「先恭喜佳華出獄了，一樣祝福再來更好，不論再來是何種身分，都希望彼此各自安好。」

