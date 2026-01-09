即時中心／林韋慈報導

網紅鄧佳華因偷拍女設計師裙底，遭法院判處6個月徒刑，得易科罰金18萬元，但因無力繳納罰金，於去年（2025）年7月入獄服刑。今（9）日他在社群平台發文宣布「我出獄了」，外界也發現他較過去明顯發福。





鄧佳華過去因爭議行為時常引起熱議，去年因偷拍案件遭判刑6個月，原可易科罰金，但他表示無法繳納18萬元，於是於去年7月10日入獄服刑。當時外界曾有一說法，表示他其實具備繳納能力，但因不願再找工作，也未接受朋友協助，選擇直接入獄服刑。

時隔約半年，鄧佳華今日在社群平台高調發文，宣布出獄，並附上一張比讚自拍照。照片中可見他也較過往變得圓潤，整體身形較以往明顯豐腴。好友也到場迎接鄧佳華出獄，並透露鄧佳華服刑半年後重返自由，重新拿到手機時一度顯得生疏，甚至忘記部分操作方式。

不過，鄧佳華出獄消息曝光後，部分網友仍延續過往嘲諷風格，在留言區留言調侃，有人酸稱「你的模特兒女友跑了」、「為何別人坐牢會變瘦，你卻看起來更福態」，甚至有人揶揄「銀行帳號也被清空了」、「胖了是不是該繼續住下去」。

《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：快新聞／鄧佳華出獄！眼尖網友點出「這一事」：是不是該繼續住下去

