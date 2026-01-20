鄧佳華刑滿出獄拚翻身？曬1證照宣布轉行

娛樂中心／杜子心報導



網紅鄧佳華因在2023年任職髮廊期間，遭女設計師指控以手機偷拍其裙底畫面，經法院審理後，判處有期徒刑6個月，他於去年7月10日入監服刑，本月9日才刑滿重獲自由，出獄不到兩週，昨（19）日鄧佳華就在社群平台開心宣布，已取得「新北市街頭藝人證照」，準備轉戰街頭表演。消息曝光後，立刻吸引網友湧入留言區圍觀，掀起熱議。





鄧佳華出獄秒拿「街頭藝人證照」宣布轉行！「表演項目+演出地點」曝光

鄧佳華澄清他的街頭藝人證照是考到的，不是登記即領。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

廣告 廣告

鄧佳華在個人臉書貼出證照照片，寫下「我拿到街頭藝人證照了！」並強調「我會好好表演的」，根據證照內容顯示，鄧佳華核准的街頭演出項目為唱歌與跳舞，證照使用期限至2028年1月19日止，未來可在新北市、台北市、基隆市及桃園市公告的展演空間申請演出。鄧佳華也在留言中回應外界，表示證照是「考到的」，並非登記即領。貼文曝光後，支持者留言表示「願意重新開始值得肯定」、「聽說不好考，還是要給肯定」，甚至有人建議他到西門町表演，認為只要敢站出來，就會有人願意掏錢支持。

鄧佳華出獄秒拿「街頭藝人證照」宣布轉行！「表演項目+演出地點」曝光

鄧佳華（戴帽子者）核准的街頭演出項目為唱歌與跳舞。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）



不過，質疑與嘲諷聲音同樣不少，留言區出現「這樣也能當街頭藝人？」、「審核是不是太鬆」、「你在哪裡表演要先說，我才能避開」等評論，還有人語帶諷刺提醒「專心表演，不要再偷拍了」。回顧鄧佳華過去爭議，他因2023年在髮廊任職期間，持手機偷拍女設計師裙底，遭法院判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。早年以「FBI帥哥」走紅的他，過去也多次因脫序言行、騷擾爭議登上新聞版面，如今試圖以街頭藝人身分另闢新路，是否真能靠表演翻轉形象，仍有待後續實際行動與時間檢驗。



《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：鄧佳華出獄秒拿「街頭藝人證照」宣布轉行！「表演項目+演出地點」曝光

更多民視新聞報導

洪詩顧公公被酸「鬼故事」！網點名這女星：人生勝利組

早餐店高油高糖好傷身？她推吃1水果含20種營養

超商禮盒真的有人買？網點名主力客群是「這人格」

