鄧佳華刑滿出獄 前女友簡簡：希望彼此各自安好

自封為「FBI帥哥」的鄧佳華，因前年涉嫌偷拍女設計師裙底入監服刑6個月，於昨（9日）刑滿出獄。對此，鄧佳華的前女友簡簡發聲恭喜鄧佳華出獄，並表示「不論再來是何種身分，都希望彼此各自安好」。

簡簡與鄧佳華合影。（圖／翻攝自IG）

鄧佳華2023年在桃園八德一間髮廊內，持手機偷拍女設計師裙底影像。對方當場察覺異狀，要求他刪除影像並報警處理，鄧佳華應訊時坦承犯行，檢方依無故攝錄他人性影像罪起訴。桃園地方法院一審判處鄧佳華有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，由於他繳不出罰金，於去年7月入監服刑。

簡簡恭喜鄧佳華出獄了。（圖／翻攝自IG）

在鄧佳華入獄期間，其女友簡簡坦承已單方面與他分手，但因對方正在服刑中並不知情，她解釋分手原因是家人無法接受鄧佳華的過去，但強調從未有欺騙行為。如今鄧佳華刑滿出獄，簡簡也在IG限時動態發聲，並附上2人合照「先恭喜佳華出獄了，一樣祝福再來更好，不論再來是何種身分，都希望彼此各自安好」。

